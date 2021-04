Everton krijgt pijnlijke tik te verwerken in de strijd om Champions League

Maandag, 5 april 2021 om 21:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:02

Everton heeft in maandagavond de slotfase van de wedstrijd tegen Crystal Palace dure punten verspeeld in de strijd om Europees voetbal. In het Premier League-duel leek een treffer van James Rodríguez te volstaan om een zege uit het vuur te slepen, maar in de 86ste minuut gooide invaller Michy Batshuayi roet in het eten: 1-1. Door het gelijkspel blijven the Toffees met 47 punten steken op de achtste plek van de ranglijst en vaart men in het kielzog van West Ham United, Liverpool, Tottenham Hotspur (allen 49 punten) en Chelsea (51). Later op de avond komt West Ham nog in actie tegen Wolverhampton Wanderers.

De teams waren aan elkaar gewaagd in openingsfase op Goodison Park, al duurde het tot de twintigste minuut alvorens de eerste grote kans werd genoteerd. Na een zelf opgezette combinatie ontving Eberechi Eze de bal terug in kansrijke positie, maar het schot dat de middenvelder produceerde werd uit de benedenhoek gedoken door doelman Robin Olsen. Er volgde direct een counter van Everton. Ook aan de overzijde was er echter een belangrijke rol weggelegd voor de sluitpost van dienst: Vicente Guaita bracht redding op de inzet van Dominic Calvert-Lewin.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twee minuten later kreeg ook Richarlison een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Jordan Ayew leed slordig balverlies op eigen helft waardoor André Gomes kon overnemen en Richarlison in stelling bracht, maar het vizier van de Braziliaanse aanvaller stond oog in oog met Guaita niet op scherp. Naarmate de eerste helft vorderde werd Everton sterker; een treffer leverde de aanvalslust echter niet op. Palace, dat met Jairo Riedewald en Patrick van Aanholt in de basis aan de aftrap stond, kwam na de kans van Eze en een speldenprikje van Wilfried Zaha weinig in de buurt van het vijandige doel.

De wedstrijd werd in de tweede helft opengebroken. Na een carambole voor het doel van Palace kreeg Seamus Coleman het leer op de hoek van het vijfmetergebied voor zijn voeten, waarna de rechtsback teruglegde op Rodríguez. De Colombiaan vond een gaatje in de rechterbenedenhoek en zette Everton op voorsprong: 1-0. Het was de eerste treffer voor Rodríguez, die terugkeerde van een blessure, sinds 6 februari, toen hij de 2-2 aantekende tegen Manchester United. Een zege voor de club uit Liverpool leek daarmee binnen handbereik, maar vier minuten voor het einde van de officiële speeltijd kwam Palace toch nog langszij. Het was de zojuist ingevallen Batshuayi die op aangeven van Jeffrey Schlupp de 1-1 tegen de touwen werkte.