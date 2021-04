Vroege rode kaart en afgekeurde goals deren AZ niet tegen armoedig Willem II

Zaterdag, 3 april 2021 om 21:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:02

AZ is zaterdagavond ontsnapt aan puntenverlies in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Pascal Jansen kwam op bezoek bij Willem II al na vijf minuten met tien man te staan door een directe rode kaart van Teun Koopmeiners, maar leek amper van slag door de ondertalsituatie en maakte in de tweede helft via Albert Gudmundsson de enige treffer van de wedstrijd: 0-1. Door de zege heeft AZ een gat van drie punten met de nummer drie PSV, die zondag in eigen huis aantreedt tegen Heracles Almelo. Willem II blijft vijftiende met evenveel punten als nummer zestien VVV-Venlo: 22.

AZ, dat aantrad zonder Calvin Stengs, begon met de beste bedoelingen aan het duel met de Tilburgers en werd ook al snel gevaarlijk via Gudmundsson, maar kwam niet veel later met een man minder te staan. Koopmeiners controleerde de bal verkeerd en beging in een poging zijn fout te corrigeren een forse overtreding op Vangelis Pavlidis, die door de aanvoerder van AZ vol op zijn enkel werd geraakt. Kevin Blom was gedecideerd en gaf de middenvelder van AZ direct rood. Met 4 minuten en 32 seconden op de klok tekende Koopmeiners daarmee voor de snelste rode kaart namens AZ in de geschiedenis van de Eredivisie. Pavlidis kon het duel na een korte behandeling wonder boven wonder vervolgen.

Ondanks de ondertalsituatie bleef AZ betrekkelijk eenvoudig op de been in de eerste helft. Myron Boadu zag een volley via Dani de Wit naast gaan en een indraaiende vrije trap van Jesper Karlsson kon net niet worden binnengelopen door Bruno Martins Indi. De keren dat Willem II er gevaarlijk uit dreigde te komen sprong de ploeg bijzonder slecht om met de mogelijkheden. Zo speelde Mike Trésor Ndayishimiye een bal veel te ver achter Pavlidis in een kansrijke situatie. Ook na de pauze waren het de Alkmaarders die de controle hadden over de wedstrijd en voor het meeste gevaar zorgden. Even dacht Boadu zijn ploeg zelfs op voorsprong te schieten.

De spits werd op maat bediend door Fredrik Midtsjö en rondde beheerst af met links, maar deed dat in buitenspelpositie. Ook een treffer van Gudmundsson werd vijf minuten later afgekeurd omdat Jonas Svensson de voorzet net niet binnen wist te houden. De aanvallende intenties van AZ werden twintig minuten voor tijd alsnog beloond, toen de derde treffer wel rechtsgeldig bleek. Een schot van Karlsson werd door doelman Arijanet Muric voor de voeten getikt van Gudmundsson, die van dichtbij raak schoot: 0-1. Willem II probeerde in de slotfase wel een gelijkmaker te forceren, maar kwam niet verder dan een schot van Pavlidis op de vuisten van Marco Bizot.