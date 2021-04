Willem van Hanegem: ‘Dan denk ik: besef je wel hoe goed je kan voetballen?’

Donderdag, 1 april 2021 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:41

Willem van Hanegem neemt het op voor Calvin Stengs. De aanvallende middenvelder van AZ wordt nogal eens bekritiseerd om zijn flegmatieke spel, maar is volgens Van Hanegem 'echt een goede speler'. Toch kan Stengs er volgens de oud-middenvelder van Feyenoord veel meer uithalen dan hij tot nu toe doet.

"Stengs is gewoon een goede speler, man. Echt een goede speler", zegt Van Hanegem, die meteen een kritische noot kraakt, op ESPN. "Dan zit ik te kijken en denk ik: besef je wel hoe goed je kan voetballen? Geef ze op de fikken! Maar dat is er ook niet meer bij, hè?" Van Hanegem stipt aan dat zowel Stengs als zijn ploeggenoot Myron Boadu een jaar uit de roulatie is geweest met een zware blessure.

In het geval van Stengs ging het om een afgescheurde kruisband, waardoor hij vrijwel het hele seizoen 2017/18 miste. "Toen die twee gasten net kwamen, toen was iedereen enthousiast. Alle twee hebben ze een verschrikkelijke blessure gehad. Ze zijn meer dan een jaar uit de roulatie geweest. En dan heb je weer een paar maanden nodig om het gevoel terug te krijgen. Dan ben je dus bijna anderhalf jaar weg. Nu zie je toch gewoon dat het twee goede spelers zijn?"

Over Teun Koopmeiners, eveneens ploeggenoot van Stengs bij AZ, is Van Hanegem minder enthousiast. "Hij is wel een aardige speler, maar niet echt een topspeler", aldus de voormalig middenvelder. “Hij moet leren dat je, als je onder druk staat, sneller moet handelen. En dat je niet, zoals bij AZ, het balletje kan aannemen en kan passen. Als je een pass geeft en je hebt alle tijd, dan mag je van zulke spelers wel verwachten dat ze hem goed neerleggen. Het gaat erom hoe je dat onder druk doet."