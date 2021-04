Vitesse-directeur Spors: ‘Daarom is Erling Haaland zo’n goed voorbeeld'

Vitesse zorgde vorig jaar voor een verrassing door Johannes Spors aan te stellen als technisch directeur. De voormalig videoanalist van TSG Hoffenheim was in Nederland op dat moment een nog onbekende naam, maar in de Bundesliga werkte hij achter de schermen hard zijn weg omhoog. In een interview met Goal vertelt Spors over zijn verleden bij onder meer RB Leipzig, zijn samenwerking met Ralf Rangnick en zijn plannen en werkzaamheden bij Vitesse.

Spors werkte als videoanalist en hoofdscout bij Hoffenheim, om in 2015 de overstap te maken naar RB Leipzig. Hij werd aangesteld als het hoofd van de scouting en was medeverantwoordelijk voor de komst van spelers als Timo Werner en Dayot Upamecano. Via Hamburger SV kwam hij vorig jaar in de Eredivisie terecht. Vitesse kon wel een nieuwe technisch directeur gebruiken, daar Marc van Hintum op interimbasis de taken van de vertrokken Mohammed Allach waarnam. “We willen stappen vooruit maken en daarvoor is durf nodig”, zei algemeen directeur Pascal van Wijk vorig jaar bij de aanstelling van Spors. “We zien in Johannes die gedreven en moderne professional. Daarnaast staat Johannes voor innovatie en heeft hij brede ervaring opgedaan in alle aspecten die terugkomen in het vak van technisch directeur. Ook neemt hij een vernieuwend netwerk, manier van werken en internationale ervaring met zich mee. Met Johannes aan het voetbaltechnische roer willen we graag voor de lange termijn slagen maken.”

Samenwerking met Ralf Rangnick

Spors werkte bij Leipzig jarenlang nauw samen met Rangnick, die daar verschillende rollen op zich nam zoals hoofdtrainer en technisch directeur. De Duitse trainer staat bekend vanwege zijn attractieve speelstijl en manier van drukzetten. Waar Rangnick ooit vertelde dat hij geïnspireerd werd door oud-trainers als Ernst Happel, Arrigo Sacchi en Zdenek Zeman, is hij een inspiratiebron voor trainers zoals Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Ralph Hasenhüttl en ook de Vitesse-directeur. “Ralf heeft een duidelijke visie over een bepaalde speelstijl, die hij meegeeft aan de trainers die zich onder zijn vleugels hebben ontwikkeld”, vertelt Spors daarover. “Op die manier wordt zijn visie gedeeld, als je ziet hoeveel trainers in Duitsland en Europa met hem hebben gewerkt.”

“Er zijn meerdere personen, en daar reken ik mezelf ook onder, die in een andere rol werkzaam zijn en ook van zijn manier van spelen overtuigd zijn”, aldus Spors. “Uiteindelijk komt het voetbal neer op een strijd tussen ideeën. Het belangrijkste is dat het om slechts één idee gaat.” Volgens de technisch directeur van Vitesse is de grote kracht van Rangnick het opbouwen van een club. “Hij haalde me naar Leipzig nadat we samen hadden gewerkt bij Hoffenheim. Het was vanwege hem dat ik daarnaartoe ging. We gingen van de tweede divisie naar de Champions League. We hebben samen spelers gescout en aangetrokken, inclusief spelers als Timo Werner, Dayot Upamecano en Naby Keïta.”

Ralf Rangnick in dienst van RB Leipzig.

Spors zegt veel geleerd te hebben van de manier van werken van Rangnick. “Hij neemt altijd plaats achter het stuur en eist veel van iedereen, maar je kunt erop rekenen dat hijzelf nog meer doet.” Spors probeert zijn eigen ideeën en die van Rangnick te implementeren in Arnhem. “Het gaat erom dat de filosofie vooropstaat. De speelstijl staat centraal en dat is enorm belangrijk en het grote verschil tussen Red Bull en de andere clubs. De sleutel tot een succesvolle club is het innoveren van iedere afdeling, ieder seizoen opnieuw”, stelt hij.

De hand van Spors bij Vitesse is sinds afgelopen zomer zichtbaar. Hij stond aan de basis van de komst van onder meer Idrissa Touré (gehuurd van Juventus), Armando Broja (gehuurd van Chelsea), Jacob Rasmussen (gehuurd van Fiorentina) en Maximilian Wittek (transfervrij overgenomen van Greuther Fürth). De afgelopen transferperiode kwamen daar nog eens Dominik Oroz (overgenomen van FC Liefering) en Noah Ohio (voor anderhalf jaar gehuurd van RB Leipzig) bij. Zijn belangrijkste zet is misschien wel het aanstellen van de Duitse trainer Thomas Letsch geweest. “Vitesse bood mij een zeer goede en ook logische eerste stap als technisch directeur. Ik bevind me hier in een innovatieve omgeving. Vitesse zocht een technisch directeur die de visie en strategie van de club kon implementeren. Ik voelde dat er binnen de club genoeg ruimte voor mij was om mijn invloed uit te oefenen.”

Europa is het doel

“Door mijn achtergrond kom ik hier om de speelstijl en filosofie voorop te stellen. Dat is wat ik destijds van Ralf Rangnick heb geleerd”, vervolgt Spors, die de club goed kent en duidelijke doelen heeft gesteld. “Vitesse is een innovatieve club die jonge spelers wil ontwikkelen. De club wil zichzelf ook als organisatie ontwikkelen. Europa is het doel. Europa Laegue of Conference League, en als we eerlijk zijn niet de Champions League. Het winnen van de Eredivisie is niet realistisch. Het verschil in budget tussen ons en Ajax, PSV, Feyenoord en zelfs AZ is gigantisch. Maar we werken er hard aan om het gat te verkleinen.”

Timo Werner en Naby Keïta, twee van de spelers die door Leipzig werden gescout en voor tientallen miljoenen zijn verkocht aan respectievelijk Liverpool en Chelsea.

Het verkleinen van het gat met de top van Nederland hoopt Spors te doen met het aantrekken van talentvolle spelers, zoals hij dat ook deed bij Leipzig. “Timo Werner was een van de spelers die we hebben gescout”, doelt hij op de spits die afgelopen zomer voor 53 miljoen euro aan Chelsea werd verkocht. “Hij was destijds net met VfB Stuttgart gedegradeerd naar de 2.Bundesliga. Waarom we voor hem hebben gekozen? Omdat we een duidelijke strategie voor ogen hadden. We hadden een duidelijk profiel voor de positie die hij bij ons kon invullen. Als goede scout moet je de potentie van een speler kunnen zien. Daarnaast is het belangrijk om een omgeving te hebben waarin de speler kan groeien. Bij het aantrekken van jonge spelers kunnen Duitse clubs vaak het begin zijn van een carrière. Vitesse is ook zo’n club. Ik vertel mijn spelers als ik ze naar Vitesse haal, dat ik ze na vier jaar hier niet meer wil zien. Ik wil dat ze de volgende stap maken en ik breng ze daarnaartoe.”

Spors ziet Vitesse als een goede club voor talenten om zichzelf verder te ontwikkelen. Eerder gaf hij al aan dat de club uit Arnhem een opleidingsclub is. “De sleutel voor een jonge speler is speeltijd. Een jonge speler heeft speeltijd nodig op een hoog niveau voor zijn ontwikkeling, maar niet op een te hoog niveau”, stelt de directeur. “Daarom is Erling Haaland zo’n goed voorbeeld. Ik weet zeker dat hij de kans heeft gehad om direct naar een Engelse club te gaan, maar als je zeventien, achttien, negentien of twintig jaar oud bent heb je een goede basis nodig voor je carrière. Je hebt wedstrijden nodig op een hoog niveau, maar niet te hoog. Dat is precies wat Haaland had bij Salzburg. Hij wist dat hij daar zou spelen. Als hij slecht speelde, dan wist hij dat hij opnieuw een kans zou krijgen.”

Ook bij Leipzig krijgt jong talent de kans in het eerste elftal. Spors wijst naar Upamecano, die na dit seizoen de overstap maakt naar Bayern München. “Ik weet nog goed dat Upamecano naar Leipzig kwam. In zijn eerste twee wedstrijden werd hij halverwege de wedstrijd gewisseld, of zelfs nog voor rust. Hij stond tegenover Aubameyang en kreeg al snel een gele kaart. Daarna maakte hij nog een overtreding en Hasenhüttl moest hem toen wel wisselen. Hij maakte hem vervolgens niet af voor de fouten die hij maakte, maar liet hem daarna gelijk weer spelen. Dat is wanneer je de ontwikkeling van een speler ziet.”