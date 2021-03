Enorme blamage voor Duitsland; Kuipers speelt hoofdrol op Wembley

Woensdag, 31 maart 2021 om 22:40 • Laatste update: 22:49

Duitsland heeft zich woensdagavond geblameerd in de derde groepswedstrijd van de WK-kwalificatiereeks. Na twee opeenvolgende zeges verloor de ploeg van Joachim Löw met 1-2 van Noord-Macedonië, de nummer 65 van de FIFA-wereldranglijst. Daardoor gaat Armenië met negen punten uit drie duels aan de leiding in Groep J. Tegelijkertijd won Engeland onder leiding van Björn Kuipers ternauwernood van concurrent Polen in Groep I: 2-1.

Duitsland – Noord-Macedonië 1-2

Bij Noord-Macedonië ging het in aanloop naar het treffen met Duitsland vooral over Ilja Nestorovski, die door bondscoach Igor Angelovski naar huis werd gestuurd nadat hij er een obscene manier van juichen op naliet na zijn rake Panenka tegen Liechtenstein (5-0 winst). De bezoekers hadden het in het eerste bedrijf moeilijk met Duitsland, maar kwamen op slag van rust wel op voorsprong. Goran Pandev werd uit het oog verloren door de defensie van Duitsland en kon op aangeven van Enis Bardhi eenvoudig afronden van dichtbij: 0-1. Namens de thuisploeg raakte Leon Goretzka de lat en schoot Serge Gnabry in kansrijke positie wild over.

Löw, die voor de laatste keer op de bank zat namens Duitsland tijdens een WK-kwalificatieduel, zag zijn ploeg al vroeg in de tweede helft langszij komen, toen Leroy Sané naar de grond werd gewerkt door Ezgjan Alioski. Ilkay Gündogan faalde niet vanaf elf meter en liet doelman Stole Dimitrievski kansloos. De ploeg van Löw kreeg tien minuten voor tijd dé mogelijkheid om het duel alsnog naar zich toe te trekken. Gündogan genoot een vrije doortocht met Timo Werner, gaf de niet te missen kans aan de spits van Chelsea, maar die faalde hopeloos en schoot het leer naast. Tot overmaat van ramp ging de bal er aan de andere kant wel in. Gündogan verspeelde de bal, waarna Eljif Elmas op aangeven van Arijan Ademi de winnende treffer achter Marc-André ter Stegen werkte: 1-2.

Engeland – Polen 2-1

Björn Kuipers eiste een hoofdrol op door in de negentiende minuut een strafschop toe te kennen aan Engeland. Na voorbereidend werk van Phil Foden betrad Raheem Sterling het strafschopgebied en daar werd hij in de ogen van Kuipers op het onderbeen geraakt door Michal Helik. De penalty werd door Harry Kane door het midden raak geschoten. Polen, zonder de geblesseerde Robert Lewandowski, stelde daar weinig tegenover. Nick Pope hoefde voor de rust geen enkele redding te verrichten; Engeland had de controle over de wedstrijd. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar een persoonlijke fout van John Stones resulteerde kort na de pauze in de gelijkmaker.

De verdediger van Manchester City speelde de bal net buiten het eigen strafschopgebied te ver voor zich uit en leverde het leer in bij Jakub Moder, die na een combinatie met invaller Arek Milik zelf voor de 1-1 zorgde. Die stand bleef langdurig op het scorebord staan, mede doordat Kuipers een vermeende handsbal van Stones onbestraft liet. Zes minuten voor tijd maakte Stones zijn fout bij het openingsdoelpunt goed door na een corner van Foden de bal te koppen richting Harry Maguire, die vanbinnen het strafschopgebied verwoestend uithaalde en de wedstrijd besliste. Daardoor is Engeland na drie wedstrijden nog steeds foutloos in Groep I van de kwalificatiecyclus.