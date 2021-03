Vier Nederlandse clubs laten naar Italië vertrekkende Marvin Emnes lopen

Woensdag, 31 maart 2021 om 19:38 • Chris Meijer

Marvin Emnes vervolgt zijn loopbaan bij Ravenna. De 32-jarige aanvaller heeft bij de huidige hekkensluiter van de Girone B van de Serie C - het derde niveau van het Italiaanse voetbal - zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van het seizoen. Emnes werd de afgelopen tijd eveneens aangeboden bij vier Nederlandse clubs, zo laat zaakwaarnemer Godwin Falix weten aan Voetbalzone.

Sparta Rotterdam, Almere City, Excelsior en Willem II kregen de voormalig jeugdinternational aangeboden en Emnes was zelfs bereid om hier praktisch gratis aan de slag te gaan, maar de Nederlandse clubs durfden de gok niet te wagen. Het voornaamste struikelblok was dat Emnes in december 2017 namens het Turkse Akhisarspor zijn voorlopig laatste officiële wedstrijd speelde. Hij stond tussen in het najaar van 2018 vervolgens nog even onder contract bij het in de Amerikaanse Major League Soccer uitkomende Vancouver Whitecaps.

Het betekent dat Emnes niet na dertien jaar terugkeert naar Nederland. Middlesbrough haalde hem in de zomer van 2008 voor vier miljoen euro weg bij Sparta Rotterdam. Emnes bracht vervolgens negen jaar door in Engeland, waar hij verder ook voor Swansea City en Blackburn Rovers speelde. Namens Middlesbrough en Swansea City kwam Emnes tot totaal 41 optredens in de Premier League, terwijl hij 166 wedstrijden in de Championship achter zijn naam heeft staan.

Nu begint Emnes bij Ravenna aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De ervaren aanvaller moet de club behoeden voor degradatie vanuit de Serie C. Om dat te voorkomen, moet Ravenna in de resterende zes wedstrijden in ieder geval drie punten goedmaken op Arezzo om een play-off om lijfsbehoud te spelen. Emnes maakte woensdagmiddag direct zijn debuut voor Ravenna, maar kon niet voorkomen dat er in eigen huis met 0-2 van Mantova werd verloren.