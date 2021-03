‘Real aast op man die meer speelde voor Spanje dan voor zijn werkgever’

Woensdag, 31 maart 2021 om 19:12 • Chris Meijer

De naam van Pedro Porro is op de radar bij Real Madrid verschenen, zo weet O Jogo te melden. De 21-jarige rechtsback maakte afgelopen zondag zijn debuut voor de Spaanse nationale ploeg, als basisspeler in de met 1-2 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië. Opvallend genoeg heeft Porro daarmee nu meer minuten gemaakt voor Spanje dan voor zijn eigenlijke werkgever Manchester City.

Porro werd bijna vier jaar geleden door Girona - het Spaanse filiaal in de City Football Group - weggehaald uit de jeugdopleiding van Rayo Vallecano. Twee jaar later telde Manchester City twaalf miljoen euro neer om de vleugelverdediger naar Engeland te halen. Veel kansen kregen Porro bij the Citizens echter nog niet, want hij zat nog geen enkele keer bij de wedstrijdselectie en werd vorig seizoen verhuurd aan Real Valladolid. Bij de Spaanse laagvlieger was hij vaker bank- of tribuneklant dan dat hij op het veld stond.

Afgelopen zomer vertrok Porro opnieuw bij Manchester City, deze keer om twee jaar op huurbasis door te brengen bij Sporting Portugal. De stap naar Lissabon heeft hem geen windeieren gelegd: Porro was voorlopig in iedere competitiewedstrijd waar hij tot de selectie behoorde basisspeler bij de nog altijd ongeslagen koploper van de Primeira Liga. Porro voegde reeds de Taça de Portugal toe aan zijn palmares en ligt op koers om ook de Portugese landstitel te grijpen, aangezien os Leões een voorsprong van tien punten op naaste achtervolger FC Porto hebben. Mocht Sporting erin slagen om kampioen te worden, is dat voor het eerst sinds 2002.

“We hebben hem vertrouwen gegeven en ons systeem helpt Porro, die verdedigend enorm sterk is. Nu gaat hij bij de Spaanse nationale ploeg naar een compleet andere wereld, daar moet hij zijn voordeel uit halen”, liet Sporting-trainer Rúben Amorim - die zijn elftal doorgaans in een 3-4-2-1-systeem laat aantreden en Porro daarin als wingback gebruikt - optekenen voor zijn pupil zich bij de nationale ploeg van Spanje voegde. De kans begint langzaam maar zeker te slinken dat Amorim ook volgend seizoen de beschikking heeft over de uitblinkende rechtsback. Sporting heeft weliswaar een optie tot koop ter waarde van acht miljoen euro, maar is afhankelijk van de bereidwilligheid van Porro om in Lissabon te blijven.

Die kans lijkt met de week te slinken. Goal maakt melding van de belangstelling van verschillende clubs, terwijl O Jogo Real Madrid als gegadigde noemt. Bij de Koninklijke moet Porro de stand-in worden van Dani Carvajal, een functie die nu vervuld wordt door Álvaro Odriozola. Goal acht het eveneens aannemelijk dat Porro naar een andere Spaanse club verkast en Manchester City dan een terugkoopclausule in de deal opneemt. Met Kyle Walker en João Cancelo zitten the Citizens namelijk ruim in de rechtsbacks. Zijn contract in het Etihad Stadium loopt voorlopig in ieder geval nog tot medio 2024.