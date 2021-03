Streep door naam Haaland: ‘We hebben de beste speler ter wereld al’

Woensdag, 31 maart 2021 om 13:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:12

Bayern München is achter de schermen niet bezig met het binnenhalen van Erling Braut Haaland, zo verzekert Karl-Heinz Rummenigge. De voorzitter van de Bundesliga-koploper is van mening dat trainer Hansi Flick met Robert Lewandowski al over de beste optie voor de spitspositie beschikt. Haaland is vanwege zijn topvorm bij Borussia Dortmund al enige tijd een van de meest begeerde spelers op de Europese transfermarkt.

"Ik weet eerlijk gezegd niet waar deze geruchten vandaan komen", laat Rummenigge woensdag weten in een reactie aan BILD. "Ik kan hier maar een ding over zeggen: We hebben voor die positie al de beste speler ter wereld tot onze beschikking. Robert Lewandowski heeft bij ons een contract dat doorloopt tot 2023. En als ik kijk naar zijn professionaliteit, de manier waarop hij traint en zijn lichaam in topconditie houdt, dan ben ik ervan overtuigd dat het einde van zijn loopbaan nog lang niet in zicht is", krijgt de inmiddels 32-jarige Lewandowski als compliment mee van de Bayern-bestuurder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Zoals ik al zei: met Robert Lewandowski hebben we de beste voetballer ter wereld in huis", herhaalt Rummenigge zijn boodschap nog maar eens. "Hij is hard op weg om het record van Gerd Müller van veertig doelpunten in een Bundesliga-seizoen te verbreken en hij is echt in de beste fase van zijn carrière aanbeland." Lewandowski staat momenteel op 35 doelpunten in deze jaargang in de Bundesliga. Vanwege een knieblessure zullen daar de komende weken geen treffers bijkomen. In Duitsland staan nog acht speelronden op het programma. In de strijd om de topscorerstitel ligt de Poolse topschutter ver voor op Haaland en André Silva, die allebei 21 keer het net wisten te vinden.

Ondertussen wordt Haaland bijna dagelijks bij andere clubs genoemd. Volgens verschillende Spaanse media is Barcelona-coach Ronald Koeman bijzonder gecharmeerd van de Noorse sensatie, terwijl Josep Guardiola hem ziet als de ideale opvolger van Sergio Agüero bij Manchester City. Dortmund wil Haaland niet zonder slag of stoot laten gaan, want volgens ESPN ligt de vraagprijs voor de topspits momenteel op 180 miljoen euro.