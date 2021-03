Feyenoord zet historische stap met deelname aan Eredivisie Vrouwen

Woensdag, 31 maart 2021 om 08:05 • Yanick Vos

Feyenoord treedt vanaf komend seizoen toe tot de Pure Energie Eredivisie Vrouwen, zo melden de club en KNVB via de officiële kanalen. Feyenoord is sinds 2017 met twee jeugdteams in het vrouwenvoetbal actief en sinds het seizoen 2019/20 komen de Rotterdammers met een elftal uit in de Vrouwen Beloftencompetitie. De dames van Feyenoord gaan de wedstrijden spelen op Varkenoord.

Door de deelname van Feyenoord bestaat de Eredivisie Vrouwen vanaf volgend seizoen uit negen clubs. “Dit is de logische vervolgstap van vier jaar hard werken”, reageert technisch directeur Frank Arnesen. “Ik denk dat iedereen het erover eens is dat een topclub als Feyenoord in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen thuishoort. Nu we van de KNVB de kans krijgen om komend seizoen toe te treden, moeten we die als club pakken. Daarbij beginnen we bescheiden en houden we de kosten gelijk aan die van dit seizoen. Zo bouwen we gestaag aan een lichting Feyenoord-vrouwen die uiteindelijk mee moet gaan doen om de prijzen.”

De Eredivisie Vrouwen bestaat nu nog uit ADO Den Haag, Ajax, vv Alkmaar, Excelsior, sc Heerenveen, PEC Zwolle, PSV en FC Twente. “Door de manier waarop Feyenoord het vrouwenvoetbal binnen de club op poten heeft gezet, hebben ze een stevig fundament gelegd”, zegt Meta Römers, directeur operations bij de KNVB en verantwoordelijk voor de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. “Een club met de status en historie van Feyenoord zorgt voor een grote impuls aan het vrouwenvoetbal in Nederland. Hoe mooi is het dat een meisje straks kan dromen van spelen in het Rotterdamse rood-wit?”

Commercieel directeur Joris van Dijk van Feyenoord laat weten dat deelname aan de Eredivisie Vrouwen veel nieuwe deuren opent. “Het is indrukwekkend hoe vrouwenvoetbal de laatste jaren is gegroeid in Nederland”, zegt hij op de clubwebsite. “De interesse van voetbalsters, supporters en zakelijke relaties neemt ieder jaar toe. Dat sterkt ons in de beslissing om mee te doen op het hoogste nationale niveau.”