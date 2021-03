Lisandro Martínez: ‘Mijn vader zei: ‘Zie je dat dit niks voor jou is, idioot?’’

Zondag, 28 maart 2021 om 19:13 • Laatste update: 19:27

Lisandro Martínez vertelt in een interview met Efe dat hij dit seizoen weer ‘volledig opnieuw moest beginnen’ bij Ajax. De 23-jarige centrumverdediger, die eveneens als linksback en middenvelder uit de voeten kan, verloor zijn basisplaats, maar knokte zich terug en wordt de laatste tijd door trainer Erik ten Hag in het hart van zijn defensie geposteerd. “Ik moest twee keer zo hard werken en laten zien dat ze op me konden rekenen”, geeft Martínez te kennen. Hij vertelt eveneens dat hij in zijn jeugd eigenlijk voorbestemd was om metselaar te worden.

“Het draait in Europa om de details. Clubs bestuderen hun tegenstanders en iedere wedstrijd is een finale, vanwege de hoge intensiteit”, vertelt Martínez. Ajax nam de enkelvoudig Argentijns international in de zomer van 2019 voor zeven miljoen euro over van Defensa y Justicia. Martínez werd opgeleid door Newell’s Old Boys, al leek hij aanvankelijk voorbestemd om metselaar te worden. Dankzij de woorden van zijn vader verliet hij zijn geboortestad om zich in Rosario in de jeugdopleiding van Newell's Old Boys op het voetbal te focussen. “Mijn vader pakte me beet en zei: ‘Zie je dat dit niks voor jou is, idioot? Pak je spullen, je toekomst ligt in Rosario’. Dat zal ik nooit vergeten, ik was twaalf of dertien jaar oud.”

Het artikel gaat verder onder de video SUPER APRIL | Ten Hag: ‘We zijn nu dynamischer en moeilijker af te stoppen’ Meer videos

Martínez vertelt dat dat hij bij Ajax goed kan opschieten met Nicolás Tagliafico, Edson Álvarez, David Neres en Antony. “Er is een mooie groep ontstaan. We drinken samen maté (een soort Argentijnse thee, red.), al houdt niet iedereen daarvan. Het is erg fijn om samen te zijn met die jongens”, vertelt de Argentijnse verdediger. Martínez gaat geregeld bij Álvarez eten. “Ik dacht dat ik nooit pittige sauzen ging proeven, maar het blijkt heel lekker. We hebben bij Edson taco’s gegeten, dat is enorm lekker.”

Het contract van Martínez bij Ajax loopt nog door tot medio 2023, maar hij werd de afgelopen tijd in verband gebracht met een transfer naar onder meer Lazio en AC Milan. “Ik denk niet aan de toekomst. Ik probeer van het heden te genieten, door van dag tot dag te leven. We hebben met Ajax nog veel dingen in het verschiet liggen, dus het zou nadelig kunnen uitpakken als ik nu al aan de toekomst ga denken”, zegt Martínez. Hij spreekt wel zijn voorkeur uit voor de Engelse Premier League. “Ik kijk veel voetbal: de Argentijnse competitie, de Serie A, de Premier League, LaLiga, de Bundesliga. Ik ben een voetbalverslaafde, ik mis bijna niks.”