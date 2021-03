‘Barcelona hoopt transfervrije slag te slaan bij competitiegenoot’

Zaterdag, 27 maart 2021

Barcelona hoopt zich spoedig te versterken met Fabio Blanco, zo weet Sport te melden. De Spaanse sportkrant schrijft zelfs dat Mateu Alemany, de nieuwe technisch directeur van de Catalanen, de komst van de zeventienjarige vleugelaanvaller in de komende weken wil afronden. Blanco is bij zijn huidige club Valencia in het bezit van een aflopend contract en derhalve vanaf 1 juli transfervrij op te pikken.

Sport schrijft dat Barcelona door de ‘nieuwe economische realiteit’ moet gokken op dergelijke jonge spelers, zoals bijvoorbeeld ook bij Pedri gedaan werd. Er werd aanvankelijk beweerd dat de achttienjarige aanvallende middenvelder voor een bescheiden bedrag was overgenomen van Las Palmas, al benadrukte de voorzitter van de Canarische club de afgelopen tijd meer dan eens dat de transfersom nog fors kan oplopen. Blanco lijkt echter wel een koopje te zijn, aangezien zijn contract bij Valencia over een paar maanden afloopt.

Het geldt voor Valencia als een forse tegenvaller dat Blanco transfervrij lijkt te gaan vertrekken. De jeugdinternational van Spanje geldt in het Onder-19-team van los Che als een van de grotere talenten. Blanco wordt door zijn positie en eigenschappen vergeleken met Ferran Torres, die door Valencia afgelopen zomer voor 25 miljoen euro werd verkocht aan Manchester City. Evenals Torres doorliep Blanco de jeugdopleiding van Valencia, al speelde de aanvaller van Manchester City wel in het eerste elftal van de Spaanse club.

Alemany zou reeds contact hebben gezocht met de entourage van Blanco en dat biedt Barcelona reden om optimistisch te zijn, ook al is een eventuele deal nog niet in kannen en kruiken. Er zijn namelijk meerdere clubs - volgens AS onder meer Real Madrid - in de markt voor Blanco en hij zal pas later besluiten welke aanbieding voor hem het meest aantrekkelijk is, voornamelijk in sportief opzicht. De jonge aanvaller vereist een duidelijk plan van zijn nieuwe club. Het lijkt in ieder geval uitgesloten dat Blanco zal bijtekenen bij Valencia, dat door de bestuurlijke onrust veel talenten ziet vertrekken.