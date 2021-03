Celta gaat viraal op Twitter met sneer aan het adres van Luis Enrique

Vrijdag, 26 maart 2021 om 17:20 • Laatste update: 17:26

Spanje kende donderdagavond een teleurstellende start van de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022 in Qatar, met een 1-1 gelijkspel tegen Griekenland. De remise zorgde bij Celta de Vigo echter niet bepaald voor teleurstelling. De nummer elf van LaLiga zag in het resultaat aanleiding om via Twitter een sneer uit te delen aan bondscoach Luis Enrique, die besloot om Iago Aspas niet in zijn selectie op te nemen.

Aspas werd in juni 2019 voor het laatst opgeroepen voor de Spaanse nationale ploeg, destijds voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen de Faeröer en Zweden. Daarna deden bondscoach Robert Moreno en diens opvolger Luis Enrique geen beroep meer op de 33-jarige spits. Ook voor de interlands tegen Griekenland (1-1), Georgië (zondag) en Kosovo (woensdag) kreeg Aspas geen uitnodiging van Luis Enrique.

Luis Enrique heeft voor deze interlandperiode maar één spits opgeroepen: Álvaro Morata. Verder heeft hij met Bryan Gil, Mikel Oyarzabal en Ferran Torres drie vleugelaanvallers tot zijn beschikking. Klaarblijkelijk is Celta van mening dat Aspas, achttienvoudig international en dit seizoen goed voor 9 doelpunten en 10 assists in 25 officiële wedstrijden, eveneens een oproep had verdiend. Nadat Spanje er niet in was geslaagd om Griekenland te verslaan, plaatste Celta een video op zijn Twitter-kanaal.

In de video is de foto van Aspas te zien, onder begeleiding van de muziek die bij de Titanic hoort. Twitteraars merken onmiddellijk op dat Celta daarmee verwijst naar het ontbreken van Aspas in de Spaanse nationale ploeg. De video van Celta wordt veelvuldig gedeeld op Twitter.