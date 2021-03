Prandelli neemt met ontroerende brief per direct afscheid van Fiorentina

Dinsdag, 23 maart 2021 om 15:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:59

Cesare Prandelli heeft per direct zijn afscheid als trainer van Fiorentina bekendgemaakt. Dat deed de oefenmeester dinsdag middels een brief, die door de club op de website is gepubliceerd. Prandelli geeft in de brief aan zich niet meer volledig vrij te voelen in zijn werkzaamheden en is zich bewust van het feit dat dit besluit zijn pensioen kan betekenen als oefenmeester. De Italiaan was bezig aan zijn tweede termijn als trainer van Fiorentina, nadat hij eerder tussen 2005 en 2010 aan het roer stond bij de club uit Florence.

"Het is de tweede keer dat ik Fiorentina verlaat en deze keer is het mijn eigen keuze", begint Prandelli zijn afscheidsbrief. "De vorige keer deed ik het in opdracht van anderen. Ik heb me hier honderd procent gegeven, maar toen ik voelde dat dat niet langer mogelijk was, heb ik in ieders belang besloten om een stap terug te doen. Ik bevind mij in een situatie waarin ik niet kan zijn wie ik ben. Ik begon aan deze ervaring met vreugde en liefde, gesteund door de plannen voor een nieuw stadion. De liefde voor de stad heeft waarschijnlijk gemaakt dat ik blind was voor het feit dat er iets mis was met mij."

Prandelli was slechts enkele maanden in dienst bij Fiorentina, dat hem in november aanstelde als opvolger van de vertrokken Giuseppe Iachini. Maar ook onder het bewind van Prandelli liep het voor geen meter bij Fiorentina. Sinds de aanstelling van Prandelli in november vorig jaar werd er slechts vijf keer gewonnen, waaronder één keer in het bekertoernooi. Na de 2-3 nederlaag van afgelopen zondag tegen AC Milan staat Fiorentina veertiende in de Serie A en heeft de ploeg een voorsprong van slechts zeven punten op Cagliari, dat als nummer achttien op een degradatieplek staat.

Lettera di Cesare Prandelli.#Fiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 23, 2021

"Mijn beslissing wordt bepaald door de enorme verantwoordelijkheid die ik heb voor de spelers en de club. Daarnaast ben ik respect verschuldigd aan de fans van Fiorentina. Ik wil niet dat mijn ongemakken ten koste gaan van de prestaties van het team en de club en ben me ervan bewust dat dit het einde kan betekenen van mijn trainerscarrière. Maar ik heb nergens spijt van en dat zou ik ook niet willen." Prandelli gold tijdens zijn eerste termijn als lieveling van de fans, die hem op handen droegen.

Fiorentina laat via de officiële kanalen weten dat de club met tegenzin heeft ingestemd met de vertrekwens van de oefenmeester. "We aanvaarden zijn vertrek met heel veel spijt, maar we accepteren ook zijn verzoek. We begrijpen de redenen voor zijn keuze, die het voetbal overstijgen. Wij willen hem bedanken voor alles wat hij voor de club betekend heeft en wensen hem veel succes in de toekomst. Zowel privé als zakelijk", laat de club weten in een reactie.