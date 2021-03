Gareth Bale verklapt opvallend plan voor volgend seizoen

Dinsdag, 23 maart 2021 om 15:19 • Chris Meijer

Gareth Bale is dit seizoen door Real Madrid verhuurd aan Tottenham Hotspur. De 31-jarige aanvaller kwam mede door een matige verstandhouding met trainer Zinédine Zidane nauwelijks aan spelen toe in de laatste maanden in de Spaanse hoofdstad. Bale geeft nu echter te kennen dat het de bedoeling is dat hij na dit seizoen terugkeert naar Real Madrid, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2022.

“Er zijn voor mij geen afleidingen”, zei Bale dinsdag, toen hij de vraag kreeg of de onduidelijkheid rond zijn nabije toekomst invloed heeft op zijn vorm bij de nationale ploeg van Wales. De Welshe ploeg begint de WK-kwalifcatiecyclus deze week met duels België en Tsjechië. “De voornaamste reden waarom ik naar Tottenham ben gekomen dit seizoen, is om aan spelen toe te komen. Ik wilde fit zijn in aanloop naar het EK van komende zomer. Het originele plan was om een seizoen bij Tottenham te spelen en na het EK zou ik dan nog een jaar contract hebben bij Real Madrid. Mijn plan is om terug te keren, voor zover ik het heb uitgestippeld.”

Bale was voorlopig in dienst van Tottenham goed voor 25 wedstrijden, waarvan 15 als basisspeler en waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 3 assists. De laatste weken heeft de Welshman een steeds betere vorm te pakken, maar tegelijkertijd gaat het Tottenham de laatste tijd niet voor de wind. Zo werden the Spurs door Dinamo Zagreb geëlimineerd in de Europa League, na een 3-0 nederlaag in Kroatië. “Als het niet zo goed gaat bij de club, is het altijd wel fijn om even weg te zijn met de nationale ploeg.”

“Zeker mentaal is het goed om even niet op de club te zijn. Dat kan een voordeel zijn. We focussen ons nu op de wedstrijden met Wales, die zijn heel belangrijk voor ons. We vergeten even het clubbestaan en concentreren ons nu hierop”, zei Bale. Mocht hij overigens echt komende zomer terugkeren bij Real Madrid, zou dat opvallend zijn. Zidane deed in de laatste weken van het vorige seizoen nauwelijks een beroep op Bale, die voor de laatste competitiewedstrijd zelfs buiten de selectie bleef.