Ajax hofleverancier in de door Ansu Fati gewonnen talentenjacht NXGN

Dinsdag, 23 maart 2021 om 13:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 12:39

Ansu Fati is door Goal uitgeroepen tot winnaar van de jaarlijkse NXGN Awards. De Spaanse vleugelaanvaller van Barcelona wordt door de internationale voetbalsite gezien als beste speler met geboortedatum na 1 januari 2002. Ryan Gravenberch is de hoogst geklasseerde Nederlander met een zevende plaats. In totaal staan er acht Nederlanders in de top vijftig, waarmee ons land hofleverancier is.

Gravenberch wordt geroemd om zijn grote doorbraak bij Ajax, waar hij nu al onomstreden is. Mohamed Ihattaren wordt niet afgerekend op zijn moeizame seizoen en staat vooral vanwege zijn prestaties in voorgaande jaren op een keurige negende plek. Daarmee is hij niet de enige PSV’er in de lijst, want Noni Madueke vindt zich als debutant in de top vijftig terug op de 28e stek, nipt voor Brian Brobbey, die twee plaatsen lager is geëindigd.

Laatstgenoemde spits wordt vooral geroemd vanwege zijn optredens in de Europa League en weet zich in de NXGN-lijst naast Gravenberch vergezeld door ploeggenoten Devyne Rensch (37), Sontje Hansen (42) en Kenneth Taylor (45). Ajax mag zich met vijf afgevaardigden bovendien hofleverancier noemen, al doen clubs als Borussia Dortmund, Sporting Portugal, Manchester City en Barcelona het ook uitstekend met drie genomineerde talenten.

De Catalanen leveren bovendien de winnaar af met Ansu Fati, terwijl ploeggenoot Pedri de vierde plaats heeft bemachtigd. Het podium bestaat verder uit Eduardo Camavinga (Rennes) en Giovanni Reyna (Borussia Dortmund). Fati toont zich bijzonder dankbaar voor zijn prijs en geeft aan voorzichtig te hopen op EK-deelname: “Ik hoop met heel mijn hart dat ik erbij mag zijn, maar dan moet ik wel eerst herstellen van mijn meniscusblessure”, aldus de sinds november uitgeschakelde protégé van Ronald Koeman.

Fati is de zesde winnaar van de NXGN-award, die eerder werd gewonnen door Jadon Sancho, Gigi Donnarumma, Rodrygo, Youri Tielemans en Justin Kluivert. Goal-journalisten uit 44 landen stemden op hun favorieten, waaruit een top vijftig ontstaat. Ditmaal hebben naast de eerder genoemde Nederlanders ook Jayden Braaf (door Manchester City verhuurd aan Udinese) en Ki-Jana Hoever (Wolves) een plekje bemachtigd. In het overzicht van de tien meest talentvolle vrouwen is er tot slot een knappe tweede plaats voor Nikita Tromp van Ajax.

De volledige top 50:

01 Ansu Fati (Barcelona)

02 Eduardo Camavinga (Rennes)

03 Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

04 Pedri (Barcelona)

05 Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

06 Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

07 Ryan Gravenberch (Ajax)

08 Jamal Musiala (Bayern München)

09 Mohamed Ihattaren (PSV)

10 Reinier (Borussia Dortmund, gehuurd van Real Madrid)

11 Rayan Cherki (Olympique Lyon)

12 Gabriel Veron (Palmeiras)

13 Yunus Musah (Valencia)

14 Jérémy Doku (Rennes)

15 Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

16 Tanguy Nianzou (Bayern München)

17 Fábio Silva (Wolves)

18 Kaio Jorge (Santos)

19 Amad Diallo (Manchester United)

20 Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb)

21 Adam Hlozek (Sparta Praag)

22 Adil Aouchiche (Saint-Etienne)

23 Nuno Mendes (Sporting Portugal)

24 Darío Sarmiento (Estudiantes)

25 Sebastiano Esposito (Venezia, gehuurd van Internazionale)

26 Harvey Elliott (Blackburn Rovers, gehuurd van Liverpool)

27 Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg)

28 Noni Madueke (PSV)

29 Isaac Lihadji (Lille)

30 Brian Brobbey (Ajax)

31 Riccardo Calafiori (AS Roma)

32 Filip Stevanovic (Partizan Belgrado, gehuurd van Manchester City)

33 Ki-Jana Hoever (Wolves)

34 Arnaud Kalimuendo (Lens, gehuurd van Paris Saint-Germain)

35 Yan Couto (Girona, gehuurd van Manchester City)

36 Eduardo Quaresma (Sporting Portugal)

37 Devyne Rensch (Ajax)

38 Timothée Pembélé (Paris Saint-Germain)

39 Luka Romero (Mallorca)

40 Lorenzo Colombo (Cremonese, gehuurd van AC Milan)

41 Talles Magno (Vasco da Gama)

42 Sontje Hansen (Ajax)

43 Exequiel Zeballos (Boca Juniors)

44 Joelson Fernandes (Sporting Portugal)

45 Radu Dragusin (Juventus)

46 Kenneth Taylor (Ajax)

47 Jayden Braaf (Udinese, gehuurd van Manchester City)

48 Maarten Vandevoordt (KRC Genk)

49 Takuhiro Nakai (Real Madrid)

50 Ilaix Moriba (Barcelona)