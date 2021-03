TOTO's tips: Oranje moet op één man letten om af te rekenen met matige reeks

Dinsdag, 23 maart 2021 om 16:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 15:00

Oranje lijkt onder leiding van Frank de Boer de stijgende lijn te hebben ingezet. Nederland kende onder deze trainer een roestige start, maar met twee overwinningen op rij in de afgelopen interlandperiode lijkt het alsof De Boer de boel op de rit heeft. Hoewel hij de eerste bondscoach was die zijn eerste vier interlands niet wist te winnen, kan hij nu voor het eerst sinds oktober 2019 juist drie opeenvolgende interlands winnen. Samen met TOTO kijken wij vooruit naar de eerste wedstrijd van Oranje in de jacht op het felbegeerde ticket voor het WK.

Het Nederlands elftal is normaal gesproken scherp bij de openingswedstrijden van een WK-kwalificatiereeks. Vier van de laatste zes openingswedstrijden eindigden in een overwinning, terwijl de laatste nederlaag in deze duels alweer dateert van 23 september 1992 (2-1 uit bij Noorwegen). Dit belooft veel goeds voor de ploeg van Frank de Boer, zeker als we de matige vorm van Turkije in het achterhoofd houden. De Turkse ploeg won slechts één van de laatste acht interlands. De aanstaande wedstrijd lijkt dan ook dé ideale mogelijkheid om de laatste onderlinge ontmoeting te doen vergeten, want in september 2015 was Turkije met 3-0 te sterk voor Oranje tijdens de EK-kwalificatie.

Gaat Nederland opnieuw zonder problemen van start in de WK-kwalificatie? Bekijk hier de quotering voor een overwinning van Nederland.

Nederland mag dan in een winning mood zijn, toch verlopen de laatste interlands niet zonder problemen. Het gemis van Virgil van Dijk is duidelijk zichtbaar en ook Stefan de Vrij is er niet bij om dat gat op te vullen. Met een verzwakt centrum lijkt de kans op een tegendoelpunt groot, zeker als je bedenkt dat Oranje in de laatste vier wedstrijden al een tegendoelpunt kreeg te verwerken. De laatste langere reeks zonder clean sheet was tussen september 2016 en mei 2017. Toen wist Oranje in negen duels op rij onder Danny Blind en Fred Grim het doel niet schoon te houden.

Krijgt Oranje opnieuw een tegendoelpunt? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van beide teams.

Turkije mag dan moeite hebben met het over de streep trekken van wedstrijden, scoren kost ze allerminst moeite. Zo werd er door de Turkse ploeg in drie van de laatste zes interlands minstens drie keer gescoord. De ideale mogelijkheid voor Besiktas-spits Cenk Tosun om te laten zien wat hij waard is. WK-kwalificatieduels zijn voor hem geen onbekend terrein: de laatste vijf goals van Turkije in WK-kwalificatieduels werden allemaal door de spits van Besiktas gemaakt. Als we kijken naar zijn recente prestaties dan zit hij er ook aardig in. Tosun was namelijk goed voor vijf goals en twee assists in zijn laatste zes interlands.

Wordt Cenk Tosun beslissend voor Turkije? Bekijk hier de quotering voor een goal van de Besiktas-spits.

Heb je veel voetbalkennis? Zet die kennis om in euro’s! Maak dan hier een account aan bij TOTO!

Let op: speel bewust, 18+