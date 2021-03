Ten Hag: ‘Hij moest betrouwbaar worden en heeft daar grote stappen in gezet’

Zondag, 21 maart 2021 om 23:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:47

Erik ten Hag is blij met de stappen die Ryan Gravenberch zet in zijn ontwikkeling. Op de persconferentie na de 5-0 overwinning op ADO Den Haag komt de trainer van Ajax te spreken over de ontwikkeling van zijn talenten en licht hij Gravenberch uit als voorbeeld. De pas achttienjarige middenvelder is dit seizoen niet weg te denken uit de basisopstelling van Ajax, nadat hij vorig seizoen slechts vijf competitieduels speelde vanaf de aftrap.

"Hoe fantastisch Gravenberch ook speelt, ik laat hem vaak zijn tekortkomingen zien. Dan vind ik het elke keer weer heel mooi dat hij het weet om te zetten", zegt Ten Hag na de ruime overwinning op ADO. Volgens de oefenmeester moest Gravenberch vorig seizoen 'betrouwbaar' worden en heeft hij 'grote stappen' gezet om zich op dat gebied te verbeteren. "Ik zie hem die nog steeds maken. Die gaan steeds meer in detail. Ze zien het als een uitdaging en ze krijgen er energie van."

Voorlopig is 2021 een uitstekend jaar voor Ajax. Zeventien van de negentien wedstrijden werden gewonnen; de overige twee eindigden in een gelijkspel. Ajax plaatste zich voor de kwartfinale van de Europa League en mag nog dromen van drie prijzen. Een uitspraak die Ten Hag in het najaar deed komt in een iets ander licht te staan, weet hij. "In een fase in het najaar zei ik: wij zijn op dit moment ook niet meer dan de Europa League", memoreert hij, om vervolgens uit te leggen waarom hij dat zei.

"Dat had er ook mee te maken dat we op dat moment Neres niet tot onze beschikking hadden, Kudus er niet was en de spitspositie niet bezet was. Dan ben je offensief aangewezen op een tweetal spelers en dan ben je beperkt in de Champions League", verklaart de oefenmeester. "Als je daar de lat op wilt leggen, moet alles meezitten. Dán kun je als Nederlandse club pas iets bereiken op Champions League-niveau."