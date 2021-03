‘Ajax én PSV mengen zich in strijd om recordbreker uit de Bundesliga’

Dinsdag, 16 maart 2021 om 21:46 • Chris Meijer • Laatste update: 22:08

Ajax en PSV hebben zich gemengd in de strijd om Matthew Hoppe, zo weet de Amerikaanse journalist Grant Wahl te melden. De twintigjarige Amerikaanse aanvaller van Schalke 04 wordt volgens Wahl eveneens gevolgd door verschillende ‘topclubs uit Engeland en Duitsland’. Hoppe heeft vorige maand zijn handtekening gezet onder een nieuw, tot medio 2023 lopend contract in Gelsenkirchen.

Hoppe geldt in het rampseizoen dat Schalke doormaakt als een spaarzaam lichtpuntje. Die Königsblauen wonnen in de huidige jaargang pas één keer, op 9 januari in eigen stadion van TSG 1899 Hoffenheim. Daarin scoorde de jonge Amerikaanse aanvaller drie keer en daarmee werd hij, na hiervoor nog nooit te hebben gescoord op het hoogste niveau, de eerste speler uit de Verenigde Staten met een hattrick in de Bundesliga.

In de twee daaropvolgende competitiewedstrijden tegen Eintracht Frankfurt (3-1 nederlaag) en 1.FC Köln (1-2 nederlaag) trof Hoppe eveneens doel, maar sindsdien is zijn doelpuntenproductie gestokt. Overigens maakte Schalke sindsdien sowieso slechts twee doelpunten in een periode waarin twee punten werden gesprokkeld. De club uit Gelsenkirchen bezet de laatste plaats in de Bundesliga, met elf punten achterstand op plaats zestien die aan het einde van het seizoen nog verplicht tot het spelen van een play-off.

Schalke begint langzaam maar zeker de gedoodverfde degradant in de Bundesliga te worden en dat zou een vertrek van Hoppe mogelijk in de hand werken, ondanks dat hij in februari zijn contract verlengde tot medio 2023. Schalke pikte Hoppe in de zomer van 2019 op uit de Barca Academy in de Verenigde Staten. De aanvaller kent dit seizoen na anderhalf jaar in de Onder-19 en Onder-23 te hebben doorgebracht zijn doorbraak in de hoofdmacht, voor wie hij voorlopig zeventien wedstrijden speelde.

Hoppe vertelde eerder aan Goal over de lessen die hij leert van de in januari van Ajax overgekomen Klaas-Jan Huntelaar. “Ik heb al een paar keer met hem gesproken en hij geeft dan aanwijzingen over punten waarop ik mezelf kan verbeteren. Dat is belangrijk voor mij. Het is mooi om een speler te hebben naar wie ik toe kan met vragen, van wie ik kan leren en door wie ik beter kan worden”, zei Hoppe. “Wat me aan hem is opgevallen is dat hij de dag na een wedstrijd in de kleedkamer kwam met vijf of zes pagina’s aan notities. Hij ging naar spelers toe om te vertellen wat ze beter kunnen doen en wat het team beter kan doen. Dat was mooi om te zien.”