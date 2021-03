Geen Raúl Jiménez-scenario voor Rui Patrício na horrorbotsing

Dinsdag, 16 maart 2021 om 10:57 • Rian Rosendaal

Er heerst vooral opluchting bij Wolverhampton Wanderers na de keiharde botsing van doelman Rui Patrício met ploeggenoot Conor Coady, maandagavond in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (0-1). De schrik zat er goed in toen de Portugese keeper de knie van de verdediger tegen zijn slaap had gekregen en gelijk buiten westen was. Manager Nuno Espírito Santo kwam na afloop echter al snel met bemoedigende woorden over Patrício.

"Rui is oké en gelukkig bij bewustzijn", zei de manager van Wolverhampton voor de camera van Sky Sports. "Hij kan weer praten en weet ook wat er gebeurd is tijdens de wedstrijd. Rui is in goede handen bij onze doktoren. Je moet altijd heel voorzichtig zijn in een dergelijke situatie, het was namelijk een stevige klap tegen zijn hoofd, maar het gaat naar omstandigheden goed met hem", aldus Nuno. Ook Jürgen Klopp is opgelucht dat Patrício ernstiger leed bespaard is gebleven. "Op zo'n moment zijn alle andere zaken in één klap onbelangrijk." Het is nog niet bekend hoelang de doelman uit de roulatie is.

Jürgen Klopp kijkt toe hoe Rui Patrício per brancard het veld verlaat.

De spelers op het veld van Molineux waren flink geschrokken na de botsing tussen Patrício en Coady. De 33-jarige doelman van the Wolves bleef roerloos op de grond liggen en moest uiteindelijk per brancard richting de kleedkamer worden gebracht. Het incident met de sluitpost uit Portugal deed denken aan de zware blessure die Raúl Jiménez enkele maanden geleden opliep tijdens het uitduel van Wolverhampton met Arsenal (1-2). De Mexicaanse aanvaller kwam eind november met zijn hoofd hard in botsing met verdediger David Luiz.

Na een onderbreking van luttele minuten werd Jiménez per brancard van het veld gedragen en overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Uit onderzoek kwam naar voren dat de aanvaller een schedelbreuk had opgelopen, waarna hij snel werd geopereerd. Jiménez kon begin januari weer beginnen aan lichte fitnessoefeningen, al leeft bij Wolverhampton niet de verwachting dat hij dit seizoen nog speelminuten kan maken.