Bazoer reageert voor het eerst: ‘Heel veel van wat er is gezegd, is niet waar’

Zondag, 14 maart 2021 om 19:22 • Laatste update: 20:47

Riechedly Bazoer heeft voor het eerst gereageerd op het incident dat hem vorige week een disciplinaire straf van trainer Thomas Letsch opleverde. Na afloop van het gewonnen duel met FC Utrecht (1-3) geeft de verdediger annex middenvelder van Vitesse voor de camera van ESPN te kennen dat alles is uitgesproken en dat het akkefietje in diens ogen ‘door de media is opgeblazen’. Saillant detail: de 24-jarige Bazoer kreeg bij zijn terugkeer in de ploeg een rode kaart gepresenteerd van arbiter Jochem Kamphuis.

"Er heeft een incident plaatsgevonden vorige week zaterdag, waardoor de trainer vond dat hij me niet moest opnemen in de selectie tegen AZ", begint Bazoer. Hij zou op de training voorafgaand aan de ontmoeting met de Alkmaarders hebben nagetrapt bij ploeggenoot Daan Huisman, waarna hij verbaal de strijd aanging met trainer Thomas Letsch en aanvoerder Remko Pasveer. “Ik ga niet in details treden over wat wij besproken hebben, maar ik heb al sinds de eerste dag een goede relatie met de coach. En nog steeds”, aldus de centrale verdediger.

Hoewel Bazoer niet dieper in wil gaan op het incident, is hij wel van mening dat de media een het onnodig opgeblazen hebben. “Ik heb met de trainer gezeten en we hebben elkaar verteld hoe we erover denken. Heel veel van wat er is gezegd, is niet waar: het was gewoon een incident en de media maken het veel groter dan het is. We kijken nu vooruit. Ik ben blij dat ik het team weer heb kunnen helpen”, besluit de basiskracht van de Arnhemmers.

Verder gaat Bazoer voor de camera van de NOS ook in op diens rol bij de twee gele kaarten die hij tegen Utrecht kreeg. In de eerste helft kreeg Bazoer een gele prent na een tackle op Gyrano Kerk, waarna Kamphuis hem tien minuten voor tijd een tweede en omstreden gele kaart gaf wegens vasthouden. “Het gaat mij om de manier waarop het gebeurt. Als ik nou een smerige overtreding had gemaakt, dan zou ik het wel vervelend vinden. Maar voor die tweede overtreding kan je voor mijn gevoel echt geen gele kaart geven. De scheidsrechter was in de tweede helft met geel aan het strooien”, reageert de achterhoedespeler op de vraag of hij het vervelend vindt dat hij meteen weer van veld gestuurd wordt.

Trainer Letsch sluit zich volledig bij de woorden van diens pupil aan. “We hebben er veel over gesproken en hopelijk is het nu voorbij. Het gaat mij erom hoe hij de rode kaart krijgt. Kijk, als hij een kaart krijgt vanwege aanmerkingen op de leiding, dan is het een probleem voor mij. Maar in de eerste situatie was het een fout van Jacob Rasmussen, die eigenlijk te laat kwam en Bazoer de fout moest herstellen. Uiteraard had ik hem er liever bij gehad de volgende wedstrijd, maar dit kan gebeuren”, aldus de oefenmeester. Bazoer is voor het duel met Willem II geschorst.