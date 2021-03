Senesi klampt zich vast aan oude lofzang: ‘Beste spits tegen wie ik speelde’

Woensdag, 10 maart 2021 om 15:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:24

De tussentijds aangetrokken Lucas Pratto is bij Feyenoord al heel snel op een zijspoor beland, maar dat doet niets af aan de mening van Marco Senesi over zijn kwakkelende landgenoot. De Argentijnse centrumverdediger had toen hij nog uitkwam voor San Lorenzo altijd de grootste moeite met Pratto, die door Feyenoord voor de rest van het seizoen op huurbasis is overgenomen van River Plate.

"Ruim voordat hij naar Feyenoord kwam, heb ik al gezegd dat Lucas de beste spits is tegen wie ik heb gespeeld, sowieso de lastigste om hem in toom te krijgen", verklaart Senesi in een interview met Voetbal International over de reservespits van de Rotterdamse club. De mandekker van Feyenoord legt vervolgens uit wat de sterke punten zijn van Pratto in aanvallend opzicht. "Zijn intelligentie. Hij loopt steeds slim van je weg, ook in de zestienmeter. Je moet altijd op je hoede zijn. Ik heb dat daarna niet veel meer meegemaakt", onthult de in 2019 in Nederland gearriveerde Senesi.

'De rol van Arnesen is erg belangrijk bij de renovatie van Feyenoord'

De valse start van Pratto, die pas in zes duels werd gebruikt door trainer Dick Advocaat, doet Senesi denken aan zijn eigen lastige beginperiode bij Feyenoord. "Ik weet wat Lucas doormaakt, míjn debuut was ook geen onverdeeld succes. Hij had pech in zijn eerste twee wedstrijden, want hij was dicht bij een goal. Natuurlijk moest hij wennen, maar zoals ik hem nu zie trainen… Hij wordt fitter en beter. Ik kan me niet voorstellen dat de club hem al heeft afgeschreven", blijft de Argentijnse stopper hoopvol naar de toekomst kijken.

Senesi helpt de in januari door Feyenoord aangetrokken Pratto waar hij maar kan, binnen én buiten het veld. "Ik was blij met de hulp die ik kreeg van de jongens uit Zuid-Amerika toen ik hier net was. Dan is het niet meer dan logisch dat ik nu Lucas help. We zien elkaar veel buiten het voetbal, dan praten we wat en drinken we maté (thee, red.). Het seizoen duurt nog een tijdje, ik weet zeker dat Pratto zich nog zal laten zien." Pratto wist nog niet te scoren voor Feyenoord, dat in voorbereiding is op de topper tegen PSV van zondag in Eindhoven.

Pratto is in de afgelopen periode meermaals zeer kritisch benaderd. Oud-aanvaller Harry van der Laan vindt de Argentijnse spits een regelrechte miskoop. "Feyenoord heeft zichzelf belachelijk gemaakt. Advocaat heeft maanden lopen zeuren om een spits. Maar een goeie spits is niet zomaar te koop. Zo roepen om een spits en hem zo binnenhalen. Dat kan gewoon niet.” Volgens Van der Laan was het aantrekken van Pratto niet nodig. "Bij Feyenoord hoort een spits te staan zoals Nicolai Jörgensen in zijn eerste jaar. Daar kan je mee verder", zo klonk het zaterdag in gesprek met de NOS.