De Boer snapt kritiek van ‘beetje boze’ Ten Hag: ‘Ik verwacht meer van hem’

Zondag, 7 maart 2021 om 21:18 • Chris Meijer

Sébastien Haller nam zondagmiddag in het duel tussen Ajax en FC Groningen (3-1) een doelpunt voor zijn rekening, maar kende desondanks geen gelukkige wedstrijd. Trainer Erik ten Hag sprak de spits tijdens de wedstrijd al aan en zegt na afloop in gesprek met ESPN dat Ajax zich in het slot van de eerste helft ‘het kaas van het brood liet eten’. Ronald de Boer zegt zich te kunnen vinden op de kritiek op Haller na de wedstrijd tegen Groningen.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert haalt aan dat Ten Hag tegen Haller zei You don’t get it for nothing en ‘een beetje boos’ was op de spits. “Groningen was scherp in de duels, dan moet je daar minimaal hetzelfde tegenover brengen”, reageert Ten Hag. “Dat gaat niet op 99 procent. Om onder de pressie uit te spelen, moet je duels winnen. We lieten ons in het kwartier voor rust bij vlagen de kaas van het brood eten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook De Boer is in het programma Dit was het Weekend van ESPN kritisch over het spel van Haller. “Er werd mij gevraagd of het een gemis is dat hij niet is ingeschreven voor de Europa League. Tadic heeft in verschillende Europese topwedstrijden bewezen dat hij een uitstekende stand-in is, of misschien wel meer”, geeft de analist te kennen. “Dat liet hij tegen FC Groningen ook zien. Haller doet een stuk minder dan Tadic in de spits. Hij haalt er te weinig uit. Mis je Haller in de Europa League? Ik denk het niet. Als je ziet wat Tadic allemaal doet aan de bal... Dat wil je hebben in topwedstrijden.”

“Niemand kan de bal zo goed beschermen als Tadic, Haller had daar ongelofelijk veel moeite mee. Heel veel knullig balverlies. Natuurlijk kan dat in een wedstrijd gebeuren. Maar als mensen zeggen dat ze hem enorm gaan missen in de Europa League... Nee, dat denk ik niet”, gaat De Boer verder. Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt of Haller dan een ‘matige stand-in voor Tadic is.

“Dat niet, maar mensen gingen ervan uit dat Haller een ongelofelijk belangrijke speler zou zijn voor de Europa League. Onmisbaar, laat ik het zo zeggen. Dat is duidelijk niet het geval. Wat Tadic in deze vorm laat zien, is misschien beter. Als je de cijfers ziet...”, zo is de analist onder de indruk. Tadic verzorgde dit seizoen voorlopig 18 doelpunten en 17 assists in 36 officiële wedstrijden. “Zeventien assists! Haller doet het wat dat betreft ook prima, maar ik verwacht iets meer.”