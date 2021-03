Jeroen Zoet krijgt na vijf maanden weer speelminuten in Serie A

Zaterdag, 6 maart 2021 om 17:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:47

Jeroen Zoet heeft zaterdag zijn rentree in de Serie A gemaakt. De doelman stond voor het eerst in vijf maanden tijd onder de lat bij Spezia, dat genoegen moest nemen met een puntendeling tegen Benevento en op een veertiende plaats in de Italiaanse competitie terug te vinden is: 1-1. Zoet had op 30 september vorig jaar, in de 0-2 zege op Udinese, zijn laatste speelminuten gemaakt.

Zoet raakte destijds na dik een uur spelen geblesseerd aan zijn lies en moest enkele weken toekijken. Toen de ex-keeper van onder meer PSV en FC Utrecht hersteld was, verloor hij zijn basisplaats aan Ivan Provedel. De Italiaan ontbrak zaterdag tegen Benevento wegens een positieve coronatest, waardoor Zoet een kans kreeg van hoofdtrainer Vincenzo Italiano.

Adolfo Gaich opende in de 24e minuut de score voor de bezoekers met een doeltreffend schot vanuit een moeilijke hoek. Daniele Verde zorgde in de 71e minuut voor de verdiende gelijkmaker. In het slotoffensief van Spezia kopte Martin Erlic nog op de lat.