Van der Gijp reageert op aantijging van ex-vrouw over mishandeling

Vrijdag, 5 maart 2021 om 21:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:15

René van der Gijp heeft vrijdagavond in Veronica Inside gereageerd op de door Pierre van Hooijdonk opgerakelde beschuldiging van zijn ex-vrouw Jacqueline Laats. De analist zou zijn ex-vrouw in 1994 hebben geslagen, maar herkent zich daar niet in. Verder haalt Van der Gijp nogmaals uit naar Van Hooijdonk, die volgens hem door niemand aardig gevonden wordt.

Nadat Johan Derksen en Van der Gijp de afgelopen weken meerdere keren uithaalden naar Van Hooijdonk, sloeg laatstgenoemde deze week terug op Twitter. Van Hooijdonk verweet Derksen hypocriet te zijn door met Van der Gijp aan tafel te gaan zitten. "Je voordoen als de moraalridder met betrekking tot de mensenrechten in Qatar en dan al jaren tonnen verdienen door elke keer weer plaats te nemen naast iemand die niet met zijn handjes van zijn ex-vriendin af kon blijven", aldus Van Hooijdonk. "Verbeter de wereld begin bij jezelf!"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In februari 2018 onthulde Nieuwe Revu dat Van der Gijp zijn ex-vrouw Jacqueline Laats zou hebben geslagen. "Ik móest in 1994 wel voor onze toen vierjarige zoon Sanny en voor mezelf kiezen, ik had zijn vernederingen lang genoeg geslikt. Hij sloeg me een bloedneus en schopte mijn enkel blauw", zei Laats destijds tegen het maandblad. "Wat hij nu op tv doet, is een soort act. De grappen, de anekdotes, de lach. Hij speelt de hele dag Pipo de Clown. Als je ervan houdt, is het een heel leuke act."

"Daar schaam ik me ook diep voor", reageert Derksen cynisch op het verwijt van Van Hooijdonk dat hij met iemand 'met losse handjes' aan tafel zit. "Nee, als je bij Pierre in het café in Breda zit, dan is het best een gezellige jongen, is niks mis mee. Maar ik vind hem vervelend aan die tafel bij die NOS. Dat gaat allemaal traag en alles wat Pierre zegt heeft bijbedoelingen. Als hij dan iemand niet mag, en zo... Hij heeft nog nooit uit zijn strot kunnen krijgen dat Robin van Persie goed speelde."

Van der Gijp gaat daarop door. "Hij heeft het wel in extreme mate. Als hij iets over Steven Berghuis zegt, bedoelt hij eigenlijk Dick Advocaat. Weet je, het is allemaal heel veel gedoe bij hem. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die hem aardig vond." Van Hooijdonk ging tijdens zijn voetballoopbaan weg bij zijn zaakwaarnemer Rob Jansen, zo weet Derksen toe te voegen. "Rob Jansen heeft mij eens verteld: Pierre was bij onderhandelingen zó asociaal, dat Rob Jansen zegt: 'Dan had ik het schaamrood op mijn kaken dat hij die eisen durfde te stellen.' Nou, als Rob Jansen dat zegt, dan moet het erg geweest zijn."

Van der Gijp zegt het 'totaal niet erg' te vinden dat Van Hooijdonk het verhaal van zijn ex-vrouw erbij haalde. "Totaal niet. Mijn ex-vrouw heeft ooit in haar boekje geschreven: ik schijn haar een keer geslagen te hebben bij een benzinepomp. Daar weet ik echt niks van. En dan moet je dat niet bij een benzinepomp doen, heb ik het idee, waar ongeveer 84 camera's hangen. Dat is niet handig. Het is 27 jaar geleden en ik zal je zeggen: geen idee. Wat moet je ermee?"