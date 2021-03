Snelle counter leidt Borussia Dortmund naar halve finales DFB-Pokal

Dinsdag, 2 maart 2021 om 22:40 • Daniel Cabot Kerkdijk

Borussia Dortmund heeft zich als eerste team voor de halve finales van het toernooi om de DFB Pokal geplaatst. Het team van trainer Edin Terzic was dinsdagavond met minimaal verschil te sterk voor Borussia Mönchengladbach: 0-1. De winnende treffer kwam in de 66e minuut op naam van Jadon Sancho. De overige halvefinalisten worden bekend na de duels Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel, RB Leipzig -VfL Wolfsburg en SSV Jahn Regensburg - Werder Bremen.

Borussia Mönchengladbach startte goed aan de wedstrijd en liet na drie minuten al een grote kans liggen. Na een voorzet van Jonas Hofmann was Marcus Thuram sneller dan Emre Can en schoof hij de bal vanaf een meter of zes langs het doel. Het team van Marco Rose had meer balbezit en was met name op het middenveld heer en meester, maar Borussia Dortmund stond ver naar achteren en stond niet toe dat die Fohlen gevaarlijk konden worden.

Het aantal gevaarlijke momenten in het strafschopgebied voor rust was op een hand te tellen, maar acht minuten voor de onderbreking had Borussia Dortmund zomaar op 0-1 kunnen komen. Nico Elvedi herstelde zich goed na een lange bal van Mats Hummels op Erling Braut Haaland en dwong de Noor om de bal vanaf vijftien meter afstand langs het doel van Tobias Sippel te schieten. In de extra tijd werd een goal van Thuram wegens buitenspel afgekeurd.

Het was Dortmund dat beter uit de kleedkamers kwam en na 53 minuten via Haaland, na voorbereidend werk van Sancho en Marco Reus, tot scoren kwam. De VAR zag echter een overtreding van de Noor op Ramy Bensebaini niet over het hoofd en zodoende werd de treffer afgekeurd. Een minuut later volgde het antwoord van de thuisploeg: doelman Marwin Hitz verwerkte een krachtig schot van Bensebaini uitstekend tot corner.

Een snelle counter leidde na 66 minuten de 0-1 in: na balverlies van Florian Neuhaus counterde BVB via Schulz, Haaland, Reus en Sancho. Laatstgenoemde stormde op het doel van Sippel af en werkte de bal onder de doelman door. Borussia Mönchengladbach gaf zich in het restant van de bekerwedstrijd zeker niet gewonnen, maar een inzet van Alassane Pléa was te zwak en een schot van invaller Denis Zakaria ging naast. In de extra tijd kreeg Mahmoud Dahoud zijn tweede gele kaart voor een charge op Bensebaini.