Peter Bosz en Bayer Leverkusen blijven klap na klap incasseren

Zondag, 28 februari 2021 om 19:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:16

Bayer Leverkusen heeft zondag opnieuw een domper te verwerken gekregen. Drie dagen na de eliminatie door Young Boys in de Europa League ging het team van Peter Bosz in de Bundesliga met 1-2 onderuit tegen SC Freiburg. Door de nederlaag raakt een plaats bij de eerste vier ook steeds verder weg voor Bayer. In december stond Leverkusen nog tweede in de Bundesliga met slechts een nederlaag en twee punten achter Bayern München. Inmiddels neemt de ploeg de zesde plek in met een achterstand van vijftien punten op Bayern en totaal zes nederlagen.

Niklas Lomb werd door Bosz geslachtofferd ten gunste van Lennart Grill. Lomb was de voorbije weken de vervanger van de geblesseerde Lukas Hradecky, maar hij kon niet overtuigen. Bij de thuisploeg zaten Daley Sinkgraven en Jeremie Frimpong naast Bosz, terwijl bij de bezoekers Guus Til moest toekijken. Timothy Fosu-Mensah stond bij Bayer wel aan de aftrap, maar viel vlak voor rust geblesseerd uit. Frimpong viel na 67 minuten in.

Bayer had in de eerste helft 68 procent balbezit en ondernam negen doelpogingen, tegen slechts twee van de bezoekers. Het ontbrak de ploeg van Bosz alleen aan een doelpunt voor rust. Vijf minuten na de onderbreking kwam het scorebord wél in beweging, maar het was Freiburg dat toesloeg. Na balverlies van Florian Wirtz op het middenveld kreeg Lucas Höler bijna een vrije doortocht van de spelers van Bayer en uit zijn pass tekende Ermedin Demirovic ter hoogte van de strafschopstip voor de 0-1.

Dik tien minuten later kreeg Bayer een tweede tegentreffer om de oren en wederom zag de defensie er niet goed uit. Na voorbereidend werd van Demirovic en Vincenzo Grifo drukte de volledig vrijstaande Höler de bal in het doel van Grill. Een goed schot van Leon Bailey met links was twintig minuten voor tijd te machtig voor doelman Florian Müller, maar tot meer was de thuisploeg niet in staat.

De positie van Bosz is ondanks de mindere resultaten van de laatste weken niet in gevaar. Technisch directeur Rudi Völler benadrukte dat zondag in een interview met Bild am Sonntag. “Peter Bosz is ons Plan B”, antwoordde de Duitse oud-international op de vraag of hij reeds aan een alternatief dacht. Bosz is nog steeds dezelfde trainer waarmee Leverkusen twee maanden geleden de koppositie innam in de Bundesliga, benadrukte Völler. “Iedereen was enthousiast over zijn speelstijl, hij past perfect bij de club.”