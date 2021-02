ADO voelt hete adem van Emmen na teleurstellend resultaat tegen RKC

Zaterdag, 27 februari 2021 om 20:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:48

In een uiterst teleurstellende wedstrijd hebben ADO Den Haag en RKC Waalwijk zaterdagavond de punten gedeeld: 0-0. Thijs Oosting was namens de bezoekers trefzeker in de eerste helft, maar zag zijn doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel. ADO, dat eerder op de avond FC Emmen dichterbij zag komen door een 0-1 overwinning op FC Utrecht, wacht al negen wedstrijden op een overwinning in de Eredivisie. Door het punt klimt de ploeg van trainer Ruud Brood wel naar de zestiende plaats, die aan het einde van het seizoen play-offs om promotie/degradatie betekent. RKC, dat de twee duels hiervoor won, blijft vijftiende met een ruime voorsprong van acht punten.

Na een minuut stilte voor de deze week overleden oud-ADO-doelman Ton Thie, begon de thuisploeg sterk aan het duel. Ricardo Kishna werd aan de linkerkant van het veld diep gestuurd, waarna de buitenspeler het doel van RKC onder vuur nam. Kostas Lamprou was verslagen, maar werd gered door de onderkant van de lat. Ook een schot van Bobby Adekanye trof geen doel en werd gepakt door de Griekse doelman. RKC deed tot dat moment aardig mee in de wedstrijd, maar wist niet tot noemenswaardige kansen te komen.

De eerste keer dat de ploeg van Grim er gevaarlijk uitkwam, was het ook gelijk raak. Thijs Oosting ontdeed zich van Shaquille Pinas en had een vrije doortocht richting doelman Martin Fraisl. Oosting rondde beheerst af, maar deed dat in buitenspelpositie, waardoor scheidsrechter Jochem Kamphuis het Waalwijkse feestje verstierde. De gevaarlijkste man aan de zijde van ADO in de eerste helft was Kramer, die Lamprou op zijn weg vond en later het vizier niet op scherp had staan. In de tweede helft waren de kansen nog spaarzamer en wisten beide ploegen geen vuist te maken.

Invaller Youness Mokhtar zag namens ADO een schot geblokt worden en Finn Stokkers kwam aan de overkant net te kort om een voorzet van Richard van der Venne tot doelpunt te promoveren. Een kwartier voor tijd leek Kramer de overwinning op zijn hoofd te hebben. De lange spits werd op maat bediend door Boy Kemper en produceerde een krachtige kopbal, maar zag zijn inzet rakelings voorlangs gaan. In de tegenstoot was Van der Venne eveneens ongelukkig in de afronding via een kopbal. Beide ploegen probeerden in de slotfase een treffer te forceren, maar slaagden daar niet in.