Snoei is hard voor Dekker na vernederende wissel bij De Graafschap

Zaterdag, 27 februari 2021 om 07:18 • Yanick Vos

Rick Dekker beleefde een dramatische invalbeurt vrijdagavond namens De Graafschap tegen Jong AZ (1-1). De 25-jarige middenvelder kwam na 66 minuten binnen de lijnen als de vervanger van Danny Verbeek en werd 20 minuten later naar de kant gehaald door Mike Snoei. De trainer was zo ontevreden over de invalbeurt van de ex-speler van PEC Zwolle, dat hij hem vlak voor het einde van de wedstrijd verving voor Camiel Neghli. Snoei vond Dekker ‘verschrikkelijk’ invallen en legde na afloop uit waarom hij koos voor de pijnlijke ingreep.

Dekker kwam bij een 1-0 voorsprong binnen de lijnen. Tien minuten voor tijd tekende Tijs Velthuis voor de gelijkmaker namens de bezoekers uit Alkmaar. Toen puntenverlies dreigde besloot Snoei Dekker te wisselen. “Hij schiet zelfs nog twee keer een bal zo over de zijlijn. Ja, dat is niet goed. Je moet ook gefocust zijn als je invalt”, aldus Snoei in gesprek met ESPN. “Het ligt dan niet alleen aan Rick Dekker, maar op dat moment voegt hij weinig toe. En we hadden een extra aanvaller nodig, dus dan keren we het weer om.”

Snoei baalt stevig van het puntenverlies in de Keuken Kampioen Divisie. Hij uitte voorafgaand aan de wedstrijd al zijn zorgen door aan te geven dat zijn selectie donderdag niet goed had getraind. “We hadden een totale offday", aldus de trainer, die een serie van zeven overwinningen op rij onderbroken zag worden op De Vijverberg. “We waren heel erg slordig en leden enorm veel balverlies. We hadden nog op een lelijke manier kunnen winnen als Jesse Schuurman net na rust de 2-0 maakt. En tot overmaat van ramp scoort AZ uit een spelhervatting, terwijl ze amper lengte in de ploeg hebben.”