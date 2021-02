PSV-fans trakteren Olympiacos-selectie op nachtelijke vuurwerkshow

Donderdag, 25 februari 2021 om 12:30 • Laatste update: 12:34

Supporters van PSV hebben de selectie van Olympiacos in de nacht van woensdag op donderdag proberen uit hun slaap te halen met een vuurwerkshow. Rond vijf uur in de ochtend staken enkele aanhangers van de Eindhovense club het knalgerei af voor het hotel waar de Grieken verblijven. Ook andere inwoners van de stad werden wakker van het geknal en vroegen zich af wat er gaande was, meldt het Eindhovens Dagblad.

Het is niet de eerste keer deze week dat supporters met behulp van vuurwerk de nachtrust van de tegenstander proberen te verstoren. In de nacht van zaterdag op zondag gebeurde in Enschede hetzelfde, toen supporters van FC Twente vuurwerk afstaken bij het hotel waar de selectie van Feyenoord verbleef. Heel veel effect had die actie echter niet. Twente kwam nog wel op een 2-0 voorsprong, maar zag hoe de Rotterdammers langszij kwamen: 2-2.

PSV staat vanavond voor een lastige, maar geen onmogelijke opdracht. Rond 05:00 werden de spelers van Olympiakos in ieder geval uit hun bed geknald! #PSVOLY pic.twitter.com/cIP26z6354 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) February 25, 2021

PSV moet donderdag in eigen huis een 4-2 achterstand uit het heenduel zien goed te maken om zich te verzekeren van een plek bij de laatste zestien in de Europa League. De Eindhovenaren willen hoe dan ook voorkomen dat het eind februari al is uitgespeeld op alle fronten en dus is de druk op de schouders van het team van trainer Roger Schmidt enorm. Grote afwezige aan de kant van PSV is Ibrahim Sangaré. De Ivoriaanse middenvelder is geschorst.