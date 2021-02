Afzegging zet streep door plannen PEC: ‘Ineens lag dat allemaal op straat’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 16:40 • Rian Rosendaal

Alfons Groenendijk is niet van plan om in te stappen bij PEC Zwolle na het tussentijdse ontslag van John Stegeman. De momenteel clubloze coach is er niet blij mee dat onder meer het Algemeen Dagblad wist te melden dat hij voor de eerstkomende vier wedstrijden de honneurs zou waarnemen bij PEC, om daarna als assistent van Art Langeler verder te gaan als assistent-trainer in Zwolle.

"Het plaatje klopte niet voor mij", vertelt Groenendijk dinsdag in een reactie aan het Leidsch Dagblad. "Op zich zag ik er wel iets in, je bent toch weer in beeld. Maar ineens lag dat allemaal al op straat. Je kon het overal in de media lezen en ik kreeg er ook belletjes en appjes over." PEC wilde Groenendijk als tussenpaus laten fungeren, omdat Langeler vanwege verplichtingen bij de KNVB niet per direct beschikbaar is. Groenendijk wil echter als hoofdtrainer voor de langere termijn zijn rentree maken in de trainerswereld, en niet zoals in de constructie bij PEC voor slechts vier duels.

Algemeen Dagblad onthult nieuw trainersduo van PEC Zwolle

Het dagblad meent te weten hoe PEC Zwolle tot het einde van het seizoen de technische staf invult. Lees artikel

"Als tussenpaus kom je dan niet erg sterk binnen. Spelers weten ook dat je over een paar weken weer een stapje terugdoet, dat tast je aan in je gezag", verduidelijkt Groenendijk zijn standpunt. "Bovendien ontbrak voor mij het perspectief op de langere termijn. Werken op basis van gelijkwaardigheid is één ding, maar ik voel me te veel hoofdtrainer om als assistent te fungeren. Niks negatiefs over PEC, een prima club. Maar al met al was het gevoel voor nu niet goed. Daarom heb ik dinsdagochtend afgezegd", zo laat de voormalig coach van onder meer Excelsior en ADO Den Haag in duidelijke bewoordingen weten.

Groenendijk was tot vorig jaar zomer de assistent-trainer van Mark Wotte bij Al-Wahda. Nadat Groenendijk en Wotte kritiek leverden op de coronamaatregelen bij de club, werden ze al na twee maanden de laan uitgestuurd. Langeler is momenteel in dienst bij de KNVB als directeur voetbalontwikkeling. Het contract van de coach loopt bij de voetbalbond door tot 1 april. Hij was eerder werkzaam in de jeugdopleiding van de club en stond van 2010 tot 2013 aan het roer van de hoofdmacht. Onder zijn leiding promoveerde Zwolle in 2012 naar de Eredivisie. Langeler werkte daarna vier jaar lang als hoofd jeugdopleidingen van PSV en was tussen 2016 en 2018 actief als bondscoach van Jong Oranje.Het is nog onduidelijk wat PEC nu van plan is wat betreft de trainerspositie voor het restant van dit seizoen.