Algemeen Dagblad onthult nieuw trainersduo van PEC Zwolle

Maandag, 22 februari 2021 om 21:35 • Jeroen van Poppel

Art Langeler wordt inderdaad de nieuwe hoofdcoach van PEC Zwolle, zo bevestigt het Algemeen Dagblad na eerdere berichtgeving van Studio Voetbal. Langeler is echter niet per direct beschikbaar en daarom schuift de Eredivisionist Alfons Groenendijk de eerstkomende vier wedstrijden naar voren als zijn hoofdtrainer. Na die eerste vier duels wordt Groenendijk de assistent van Langeler. De laatste contractdetails worden momenteel gladgestreken.

Langeler is momenteel in dienst bij de KNVB als directeur voetbalontwikkeling. Het contract van de coach loopt bij de voetbalbond door tot 1 april. Tot die tijd zal Groenendijk eindverantwoordelijke worden bij de huidige nummer dertien van de Eredivisie. De oud-middenvelder was vanaf juli 2020 korte tijd de assistent-trainer van Mark Wotte bij Al-Wahda. Nadat Groenendijk en Wotte kritiek leverden op de coronamaatregelen bij de club, werden ze al na twee maanden de laan uitgestuurd.

Voor PEC Zwolle is Langeler geen onbekende. Hij was eerder werkzaam in de jeugdopleiding van de club en stond van 2010 tot 2013 aan het roer van de hoofdmacht. Onder zijn leiding promoveerde Zwolle in 2012 naar de Eredivisie. Langeler werkte daarna vier jaar lang als hoofd jeugdopleidingen van PSV en was tussen 2016 en 2018 actief als bondscoach van Jong Oranje.