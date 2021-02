Supporters van FC Twente verstoren nachtrust van Feyenoord

Zondag, 21 februari 2021 om 09:28 • Daniel Cabot Kerkdijk

De spelers van Feyenoord waren zondagochtend waarschijnlijk al vroeg wakker. Op sociale media worden beelden gedeeld van vuurwerk dat door supporters van FC Twente bij het spelershotel van de Rotterdammers is afgestoken. Volgens de berichten zou dit rond de klok van vijf uur in de ochtend zijn gebeurd. Het duel tussen FC Twente en Feyenoord gaat zondag om 12.15 uur van start.

FC Twente pakte maar één punt in de laatste negen Eredivisie-ontmoetingen met Feyenoord: in het meest recente onderlinge duel, eerder dit seizoen in Rotterdam (1-1). De Tukkers staan op 49 verliespartijen en 199 tegendoelpunten tegen Feyenoord in de Eredivisie, alleen tegen Ajax (65 nederlagen, 247 tegengoals) en PSV (50 verliespartijen, 203 tegendoelpunten) staat FC Twente op meer nederlagen en tegengoals.