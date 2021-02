Patryk Dziczek (22) zakt in elkaar op voetbalveld in Italiaanse Serie B

Patryk Dziczek is zaterdagmiddag in elkaar gestort tijdens de wedstrijd van zijn club Salernitana op bezoek bij Ascoli. De 22-jarige Pool, die door Lazio is verhuurd aan de club uit de Serie B, viel in de 86ste minuut op de grond en verloor het bewustzijn. Er werd gevreesd voor het ergste, maar Dziczek kwam bij bewustzijn en is in die toestand ook naar het ziekenhuis gebracht.

De medische staf van Salernitana benadrukt na afloop dat Dziczek géén hartstilstand heeft gehad. De ineenstorting van de middenvelder zou zijn veroorzaakt door een probleem met een hersenzenuw. "Hij had zijn tong ingeslikt en dat probleem hebben we direct verholpen", laat de medische staf weten. Opvallend genoeg zakte Dziczek in september ook al eens in elkaar. "Na dat eerste voorval zijn alle neurologische en cardiologische onderzoeken uitgevoerd, zonder dat daarbij problemen aan het licht zijn gekomen."

Uiteraard werd meteen besloten om Dziczek naar het ziekenhuis van Ascoli te brengen. "Dziczek zou nooit het oké hebben gevonden om terug te keren op het veld als we niet al het nodige hadden gedaan om de oorzaak te vinden. De oorzaak is na de eerste keer dat hij in elkaar stortte nooit achterhaald. De komende uren zullen grote voorzichtigheid met zich mee brengen."

Opmerkelijk genoeg werd de wedstrijd na de aftocht van Dziczek naar het ziekenhuis uitgespeeld. Salernitana trok de 0-2 voorsprong die toen al op het scorebord stond over de streep. Gennaro Tutino, de maker van beide doelpunten, verscheen na afloop hevig emotioneel voor de camera van DAZN. "We waren zo bang", aldus Tutino. "Het is Patryk eerder overkomen. We dragen deze overwinning aan hem op. Onze gedachten zijn op dit moment bij hem en we hopen dat hij zo snel mogelijk met ons terug kan komen."