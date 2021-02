Koeman krijgt vragen over komst van Haaland: ‘Ik moet wachten’

Zaterdag, 20 februari 2021 om 14:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:30

Ronald Koeman juicht het alleen maar toe als zijn spelers tijdens een wedstrijd zeggen waar het op staat. De trainer van Barcelona kreeg zaterdag, daags voor het thuisduel met Cádiz in LaLiga, vragen over de discussie tussen Gerard Piqué en Antoine Griezmann in de 39e minuut van het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (1-4 verlies). Piqué zag lijdzaam toe hoe PSG steeds beter in de wedstrijd kwam en Barcelona amper de bal in de ploeg kon houden. De beelden van de discussie in het eigen strafschopgebied gingen deze week viraal.

“Tijdens een wedstrijd zijn er veel emoties en gebeuren er dingen die je niet kun accepteren. Het is alleen maar goed dat we spelers hebben die dat inzien, ontevreden zijn én dat duidelijk laten blijken”, benadrukte Koeman. “Je gaat dan toch niet niet ‘alsjeblieft’ gebruiken. Tijdens een wedstrijd is het geen enkel probleem dat dit soort dingen gebeuren. Ik geniet er juist van. Vervolgens moet erover worden gepraat en moet alles goed zijn tussen iedereen. Je moet het maximale proberen om een wedstrijd te winnen. Ik houd er niet van als ze niks zeggen.”

De nederlaag tegen PSG kwam hard aan, maar Koeman blijft positief. “De wereld vergaat niet na een nederlaag. We moeten onze fouten analyseren en dingen verbeteren. Praten en trainen. We leden veel te veel balverlies, we moeten meer intensiteit in ons spel brengen. Ik hoop dat we zondag goed spelen en winnen om het zelfvertrouwen weer terug te krijgen. En laten zien dat we beter kunnen. We zijn bezig aan een goede reeks in LaLiga. We accepteren wat er is gebeurd, maar we moeten nu reageren.”

Hoewel het nog maar 1-1 was tegen PSG voelde Piqué de bui van de strafexpeditie al hangen. Hij kreeg het gisteren stevig aan de stok met Griezmann.... 'Doe rustig man, J*zus!' ??#ZiggoSport #CL #BARPSG pic.twitter.com/aNYRws8RZC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 17, 2021

Koeman denkt niet dat het seizoen nu al voorbij is voor Barcelona. “We zitten nog in drie competities. De Champions League is zeer gecompliceerd. In de Copa del Rey kunnen we nog voor een ommekeer zorgen. Het ontbrak ons aan geluk en efficiency”, doelde hij op de 2-0 nederlaag in de eerste halve finale tegen Sevilla. “Ik denk dat we een ronde verder kunnen komen. In LaLiga zijn we afhankelijk van het team dat aan de leiding gaat. Ik ben niet negatief. We zijn Barcelona en we beschikken over goede spelers.” Met nog zestien duels te gaan heeft Atlético momenteel negen punten meer dan de Catalanen.

Koeman wil niks weten van een daling van het niveau van het Spaanse voetbal, ondanks dat ook Sevilla en Real Sociedad ten onder gingen. "Dit is een op zichzelf staande week, waar bovendien de nodige redenen voor aan te voeren zijn. Stellen dat het niveau daalt, is te gemakkelijk. Bovendien moeten Real Madrid en Atlético Madrid komende week nog in actie komen, dus dergelijke conclusies kan je nog helemaal niet trekken."

Koeman kreeg ook vragen over Sergiño Dest, die tegen PSG overlopen werd door Kylian Mbappé en een dag later flinke kritiek van de Spaanse media kreeg. “Hij heeft een paar blessures gehad, maar hij is nu fysiek in orde. Hij is negentien jaar en moet nog veel leren. Sergiño moet geconcentreerder zijn en in bepaalde fases van de wedstrijd was hij niet honderd procent geconcentreerd. Er zijn heel veel positieve dingen die hij aan het elftal kan toevoegen, maar tegelijkertijd moet hij ook nog veel leren.”

Zinédine Zidane ging vrijdag in op vragen over Erling Braut Haaland en Mbappé, die beiden in de Champions League schitter(d)en én met Real Madrid in verband worden gebracht. Haaland zou tevens interesse van Barcelona genieten, maar Koeman was zaterdag veel minder uitgesproken toen hij de vraag kreeg wat hij ervan zou vinden als de aanvaller van Borussia Dortmund naar het Camp Nou zou komen. “Ik heb mijn ideeen over de toekomst van de club. Ik moet wachten totdat er een voorzitter is gekozen, met hem om de tafel gaan en samen over de toekomst praten”, antwoordde de Nederlander.