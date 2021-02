Tottenham zet reuzenstap dankzij eindelijk ontketende Gareth Bale

Donderdag, 18 februari 2021 om 20:46 • Laatste update: 20:56

Tottenham Hotspur heeft donderdagavond een reuzenstap gezet richting de achtste finales van de Europa League. Wolfsberger AC, dat in de groepsfase Feyenoord nog tot tweemaal toe versloeg, had maar weinig in de melk te brokkelen tegen de ploeg van Mourinho: 1-4. Het duel werd wegens de geldende reisbeperkingen afgewerkt in de Puskás Aréna te Boedapest; vooralsnog lijkt de return op 24 februari wel gewoon afgewerkt te worden in Noord-Londen.

Mourinho wijzigde zijn basiself op zes plekken ten opzichte het verloren Premier League-duel met Manchester City (3-0): onder meer Harry Kane zat niet bij de wedstrijdselectie en de oefenmeester had basisplekken ingeruimd voor Gareth Bale en Dele Alli. De keuze om met een veredeld B-elftal aan te tredenpakte overigens allerminst slecht uit. Al voor het verstrijken van de vijfde speelminuut kwam Son Heung-min dicht bij de openingstreffer, toen de aanvaller vanaf de rand van het zestienmetergebied rakelings naast de linkerpaal schoot.

Na een klein kwartier spelen opende de Zuid-Koreaan alsnog de score. Bale ontving de bal na fraai combinatiespel en bezorgde een strakke voorzet bij Son, die ter hoogte van de vijfmeterlijn kon binnenknikken: 1-0. Daarmee was het hek van de dam, want the Spurs haalden de voet in de eerste helft niet meer van het gaspedaal. Na gemiste kansen van onder meer Lucas Moura en Eric Dier, werd de marge in de 28ste minuut verdubbeld. Bale ontving een steekpass in de zestien en stuurde met een fraaie kapbeweging Jonathan Scherzer het bos in, waarna de Welshman met een geplaatst schot de verre hoek vond: 0-2.

De derde Londense treffer liet niet lang op zich wachten, want tien ruim tien minuten voor het rustsignaal was het Moura op aangeven van Harry Winks het net vond. Wolfsberger, dat in de eerste bedrijf nauwelijks in het schouwspel voorkwam, wist kort na rust toch nog een speldenprikje uitdelen. Na een onhandige overtreding in de zestien van Moussa Sissoko op Christopher Wernitznig wees scheidsrechter Ali Palabiyik resoluut naar de stip. Michael Liendl nam, zoals gebruikelijk, zijn verantwoordelijkheid en trof overtuigend doel: 1-3. Het tempo nam in het restant van de wedstrijd aanzienlijk af, al wist Tottenham, met Steven Bergwijn inmiddels binnen de lijnen, toch nog te scoren. Het was Carlos Vinícius die op aangeven van Erik Lamela de eindstand op het scorebord zette: 1-4.