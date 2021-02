Enige vaste basisklant moet rest van het seizoen missen bij PEC Zwolle

Donderdag, 18 februari 2021 om 15:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:47

PEC Zwolle kan dit seizoen niet meer beschikken over Sai van Wermeskerken, zo maakt de club donderdag wereldkundig. De 26-jarige verdediger viel afgelopen maandag geblesseerd uit tijdens de training. Onderzoek heeft uitgewezen dat Van Wermeskerken een zware knieblessure heeft opgelopen, waardoor het seizoen voor hem vroegtijdig ten einde is gekomen.

Het wegvallen van Van Wermeskerken is een flinke aderlating voor PEC en trainer John Stegeman, die de Nederlands-Japanse speler dit seizoen in alle wedstrijden in de basis liet beginnen. Van Wermeskerken is daarmee de enige speler binnen de selectie van PEC die elke wedstrijd vanaf de aftrap begon. De verdediger werd bovendien slechts één keer vroegtijdig naar de kant gehaald door Stegeman, in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-2 nederlaag).

Het slechte nieuws is extra pijnlijk gezien het feit dat PEC de rechtsbackpositie niet dubbel bezet heeft. Het nieuws volgt enkele weken na de bekendmaking van de contractverlenging van Van Wermeskerken. De rechtspoot voelde in eerste instantie niks voor een langer verblijf in Zwolle en zou zelfs op weg zijn naar Japan, maar besloot halverwege januari tot ieders verbazing toch zijn verbintenis door te laten lopen bij de club uit Overijssel. Daardoor ligt de rechtsback nu tot medio 2023 vast.

Van Wermeskerken, die in 2019 een tweejarig contract tekende bij PEC, maakt dit seizoen een meer dan goede ontwikkeling door. Zo goed zelfs dat hij onlangs op de reservelijst kwam te staan van de nationale ploeg van Japan. De oud-speler van SC Cambuur en FC Dordrecht kwam nog niet in actie voor de nationale ploeg van Japan. Wel speelde hij vijf jeugdinterlands voor Japan Onder-23. De kans is groot dat Stegeman aanstaande zaterdag, wanneer PEC op bezoek gaat bij hekkensluiter FC Emmen, Bram van Polen uit het centrum naar de backpositie verhuist.