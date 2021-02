Flick verklapt verrassende Nederlandse inspiratiebron: ‘Hij was de beste’

Woensdag, 17 februari 2021 om 11:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:12

Hansi Flick is erg gecharmeerd van het Nederlandse voetbal en één trainer springt er wat betreft de succesvolle oefenmeester van Bayern München bovenuit. De Duitse coach keek vroeger altijd met veel bewondering naar het werk dat Foppe de Haan verzette bij sc Heerenveen en Jong Oranje, dat onder leiding van de Fries tweemaal Europees kampioen werd. Flick heeft naar eigen zeggen veel geleerd van de inmiddels gepensioneerde trainer.

"Tijdens het begin van mijn trainersloopbaan heb ik vooral het Nederlandse voetbal gevolgd en bewonderd", verklapt Flick in een uitgebreid interview met France Football. "Ik bewonderde de vele goede coaches die in Nederland rondliepen, met Foppe de Haan als de beste van iedereen. Hij was de allereerste die echt indruk op mij heeft gemaakt, net zoals Louis van Gaal en natuurlijk ook Johan Cruijff. Daarnaast heb ik zeer regelmatig trainingen van Arsène Wenger bij Arsenal van dichtbij mogen aanschouwen."

"Ik heb bij Arsenal inspiratie gehaald uit heel veel verschillende spelonderdelen, met name in aanvallend opzicht, met heel veel snelheid en vloeiende bewegingen", voegt de leergierige Flick daaraan toe. "De filosofie van Wenger heeft mij altijd aangetrokken, terwijl ook de manier waarop hij omgaat met jongere collega's mij zeer aanspreekt. Hij was altijd nederig en bereid om anderen te helpen. Met spelers als Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira en Robert Pires heb ik altijd zeer genoten van Arsenal. Dat was echt een sensationeel elftal. Ik heb enorm veel bewondering voor Arsène."

Van de huidige generatie toptrainers heeft Flick een duidelijke voorkeur voor Josep Guardiola, die hard op weg lijkt naar zijn derde landstitel als manager van Manchester City. "In de laatste tien tot vijftien jaar heeft hij duidelijk zijn stempel op het voetbal gedrukt. We mogen ook José Mourinho niet vergeten, die met clubs uit verschillende landen zoveel prijzen heeft veroverd. Dat is nooit makkelijk", deelt de Bayern-coach een compliment uit aan de huidige manager van Tottenham Hotspur.