Vermoedelijke opstellingen Lille OSC - Ajax: Ten Hag moet puzzelen

Donderdag, 18 februari 2021 om 07:35 • Yanick Vos • Laatste update: 07:26

Ajax hervat het Europese seizoen vanavond om 21.00 uur met een uitwedstrijd tegen Lille OSC. De ploeg van Erik ten Hag moet het doen zonder een aantal sterkhouders, terwijl de thuisploeg over al zijn sterspelers kan beschikken. Waar Ajax vorig seizoen twee keer van Lille won in de Champions League, verwacht Ten Hag dat het deze keer moeilijker wordt. "Als we ons niveau halen, kunnen we de ruimtes vinden. Dat zal aan ons liggen. We zullen beter moeten zijn dan vorig jaar. Maar daar heb ik alle vertrouwen in", aldus Ten Hag woensdag op de persconferentie.

In een Champions League-poule met Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland bleek de derde plaats het hoogst haalbare voor Ajax. Met zeven punten uit zes groepswedstrijden scoorde de ploeg van Erik ten Hag mager, waardoor het vizier nu gericht kan worden op de knock-outfase van de Europa League. Daarin treft het Lille OSC, dat in de groepsfase van het clubtoernooi met elf punten op de tweede plaats eindigde achter AC Milan, terwijl Sparta Praag (zes punten) en Celtic (vier punten) kansloos waren. Voor de laatste confrontatie tussen de huidige koplopers van de Eredivisie en Ligue 1 hoeven we niet heel ver terug in de tijd; vorig seizoen kwamen Ajax en Lille elkaar nog twee keer tegen in de groepsfase van de Champions League.

Ajax begon vorig seizoen thuis tegen Lille en was met 3-0 te sterk voor de ploeg van Christophe Galtier. Doelpunten kwamen op naam van Quincy Promes, Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico. In Noord-Frankrijk wist Ajax ook te winnen. In de uitwedstrijd werd het 0-2 door goals van Hakim Ziyech en Promes. Zo makkelijk als toen zal het vanavond waarschijnlijk niet gaan. Met het vertrek van onder meer Sergiño Dest, Donny van de Beek en Ziyech, en de afwezigheid van de geschorste André Onana levert Ajax veel kwaliteit in. Lille verkocht met Victor Osimhen (Napoli) en Gabriel Magalhães (Arsenal) twee sterkhouders, maar is er met het aantrekken van Sven Botman en Jonathan David niet minder op geworden.

Lille is al geruime tijd de trotse koploper van de Franse competitie. De lijstaanvoerder verloor dit seizoen pas twee competitiewedstrijden heeft samen met Paris Saint-Germain de minste gepasseerde defensie; beide clubs kregen deze jaargang in de Ligue 1 slechts 15 doelpunten tegen in 25 duels. Lille is dit seizoen bovendien moeilijk te verslaan. De topwedstrijden werden tot dusver lang niet allemaal gewonnen, maar geen enkele keer ging de ploeg onderuit. Tegen clubs uit de top vijf van de Franse competitie verloor Lille niet, terwijl het in de Europa League AC Milan over twee duels de baas was: 0-3 en 2-2.

Ajax is dus gewaarschuwd, maar dat zal Lille ook zijn voor de koploper van de Eredivisie. De Amsterdammers zijn de loodzware maand januari op het veld zonder kleerscheuren doorgekomen. De ploeg van Ten Hag was in de Eredivisie de grote winnaar van Super January. Sprankelend was het voetbal niet altijd, maar desondanks bereikte het de halve finale van de TOTO KNVB Beker ten koste van AZ en PSV, en boekte het goede resultaten in de Eredivisie tegen PSV (2-2), Feyenoord (1-0) en AZ (0-3). Ten Hag en zijn manschappen strijden nog altijd volop mee op drie fronten en hebben de afgelopen weken bewezen zich niet af te laten leiden door randzaken. Ondanks het veelbesproken steekincident van Quincy Promes, de blunder rond de niet speelgerechtigde recordaankoop Sébastien Haller in de Europa League en de schorsing van André Onana bleven de resultaten onverminderd goed.

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Lille OSC ontbreken de middenvelders Benjamin André en Xeka door een schorsing. Burak Yilmaz is geblesseerd. Ajax moet het doen zonder de geschorsten Ryan Gravenberch en Onana. Verder ontbreekt Haller, doordat de club hem vergat in te schrijven voor de Europa League. Woensdag werd bekend dat Noussair Mazraoui niet fit is en daarom ook niet meer afreisde naar Noord-Frankrijk. De rechtsback viel afgelopen zaterdag tegen Heracles Almelo (0-2 winst) een kwartier voor tijd geblesseerd uit.

De achttienjarige Devyne Rensch zijn logische vervanger tegen Lille en niet Sean Klaiber. "Hij moet nog werken aan zijn fysiek en dan bedoel ik zijn conditionele inhoud, zodat hij het op volle intensiteit kan volhouden", sprak Ten Hag over Rensch. "Zijn spelintelligentie, vaardigheid en onverstoorbaarheid zijn de grootste kwaliteiten van Devyne. Het gemak waarmee hij ogenschijnlijk zijn wedstrijden speelt, is heel knap op die leeftijd. Hij heeft de mentale rust om dat door te zetten."

Vermoedelijke opstellingen

Maarten Stekelenburg is aangewezen als de vervanger van Onana en zal ook tegen Lille onder de lat staan. Omdat Gravenberch geschorst is, lijkt Daley Blind op het middenveld te gaan spelen. De Oranje-international speelde vorige week ook op die positie tegen PSV en kreeg daar de complimenten voor. Lisandro Martínez neemt naar verwachting zijn plek centraal in de achterhoede op. Naast hem komt waarschijnlijk Jurriën Timber te spelen. De talentvolle Ajacied kreeg de afgelopen weken regelmatig de voorkeur boven Perr Schuurs en maakt indruk.

Op het middenveld lijkt Edson Álvarez zijn plekje te hebben veroverd, waardoor Davy Klaassen als aanvallende middenvelder komt te spelen. Mohammed Kudus maakte afgelopen zaterdag zijn rentree tegen Heracles, maar lijkt nog niet klaar voor een basisplaats. In de voorhoede is het de vraag hoe Ten Hag het wegvallen van Haller gaat oplossen. Vorig seizoen koos hij voor Dusan Tadic in de punt van de aanval in de duels met Lille en het lijkt erop dat de Servische captain opnieuw als spits gaat beginnen. Lassina Traoré en Brian Brobbey kunnen in de punt van de aanval uit de voeten, maar zij kwamen afgelopen maandag nog in actie bij Jong Ajax en lijken genoegen te moeten nemen met een plek op de bank.

Op de flanken heeft Ten Hag meerdere opties. Naar verwachting kiest hij op rechts voor Antony. Op links kan hij kiezen tussen David Neres en Oussama Idrissi. Laatstgenoemde kwam vlak voor het sluiten van de transfermarkt over van Sevilla, maar wacht nog op zijn Ajax-debuut. Een basisplaats lijkt daardoor nog te vroeg voor hem te komen. Quincy Promes ontbrak sinds de komst van Idrissi in de wedstrijdselectie. Zijn rol bij Ajax lijkt uitgespeeld, daar hij op weg lijkt naar Spartak Moskou.

Vermoedelijke opstelling Lille OSC: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Soumaré, Sanches, Bamba; David, Yazici

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui/Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Blind; Antony, Tadic, Neres.