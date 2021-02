Bekijk hier hoe Liverpool de zege in de Champions League cadeau kreeg

Dinsdag, 16 februari 2021 om 23:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:47

Liverpool hervond dinsdagavond weer wat vertrouwen in de achtste finales van de Champions League. De Engelsen, die drie competitieduels op rij verloren, wonnen in Boedapest de heenwedstrijd tegen RB Leipzig met 0-2. Liverpool profiteerde optimaal van extreem geblunder aan de kant van de Bundesliga-club. Zowel bij de 0-1 van Mohamed Salah in de 53e minuut als bij de 0-2 van Sadio Mané in de 58e minuut ging een grove fout van de Duitsers aan vooraf.

Bekijk de samenvatting van RB Leipzig - Liverpool