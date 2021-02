Lazio moet vrezen voor flinke straf wegens schending gezondheidsprotocollen

Lazio moet zich voor een federale rechter verantwoorden voor het mogelijk schenden van de gezondheidsprotocollen, zo meldt de Italiaanse voetbalbond in een verklaring op de officiële website. De huidige nummer zeven van de Serie A heeft volgens de FIGC niet correct gehandeld met betrekking tot een aantal afgenomen coronatests. Na een onderzoek begin november besloot de federale aanklager om president Claudio Lotito en twee clubartsen voor de rechter te dagen.

Volgens de Italiaanse bond gaat het om ‘schendingen van federale normen’ en het ‘niet naleven van de huidige gezondheidsprotocollen’. De president en medisch specialisten Ivo Pucini en Fabio Rodia worden ervan verdacht dat ze de lokale gezondheidsautoriteiten niet op de hoogte hebben gebracht van acht positieve coronatests aan de vooravond van de Champions League-wedstrijden tegen Club Brugge (1-1) en Zenit Sint-Petersburg (1-1). Ciro Immobile, Thomas Strakosha en Lucas Leiva mochten niet deelnemen aan de wedstrijden in het miljardenbal en bleven achter in Rome.

Daarnaast beschuldigt de bond Lazio ervan dat de club bovengenoemde spelers heeft laten deelnemen aan een groepstraining op 3 november, terwijl zij alleen een dag eerder een positieve coronatest aflegden. Ook zou Lazio in competitieverband spelers hebben opgesteld die in verplichte quarantaine moesten van ten minste tien dagen. Daarbij gaat het om één speler die op 1 november in de wedstrijd tegen Torino (3-4 winst) is ingezet en een speler die op 8 november speelde in de thuiswedstrijd tegen Juventus (1-1). In het eerste geval lijkt het om Immobile te gaan, die tegen Torino de winnende treffer maakte, maar daarover doet de bond geen uitspraken.

Mocht Lazio daadwerkelijk schuldig worden bevonden aan het schenden van de gezondheidsprotocollen, dan wacht de club mogelijk een flinke straf. Deze kan variëren van een boete, puntenaftrek tot in het ergste geval degradatie uit de Serie A. La Gazetta dello Sport schreef eerder al dat de bond zou onderzoeken in hoeverre Lazio het welzijn van spelers, staf, scheidsrechters en andere aanwezigen bij de wedstrijd in gevaar heeft gebracht. Ook het op een ongeoorloofde manier beïnvloeden van de wedstrijd werd onderzocht.