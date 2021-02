Riechedly Bazoer over ‘aardige jongen’: ‘Soms moet je het randje opzoeken’

Maandag, 15 februari 2021 om 07:08 • Chris Meijer • Laatste update: 07:09

Vitesse slaagde er zondagmiddag voor de vierde keer op rij niet in om een Eredivisie-wedstrijd te winnen: FC Twente was in Arnhem met 0-2 te sterk. Remko Pasveer en Riechedly Bazoer reageren in gesprek met Voetbalzone op de nederlaag en beantwoorden tevens vragen over Oussama Tannane en de schorsing van Ajax-doelman André Onana voor dopinggebruik. De interviews zijn in onderstaande video te bekijken.



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s. is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s.