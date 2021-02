Robert Lewandowski blinkt ook uit op het WK voor clubteams

Maandag, 8 februari 2021 om 20:54 • Laatste update: 21:34

Bayern München heeft zich maandag verzekerd van een ticket voor de finale van het WK voor clubteams. In de halve eindstrijd tegen Al-Ahly kwamen de Duitsers via Robert Lewandowski al na ruim een kwartier spelen op een 0-1 voorsprong, die vijf minuten voor het eindsignaal verdubbeld werd door dezelfde doelpuntenmaker: 0-2. Donderdag om 19:00 uur speelt de ploeg van Hansi Flick de finale tegen het Mexicaanse Tigres UANL, dat zondag in de andere halve finale met 1-0 te sterk was voor Palmeiras.

De verhoudingen lagen vanaf het startsignaal niet anders dan verwacht: er was sprake van eenrichtingsverkeer richting het doel van Al-Ahly. In de zeventiende minuut leverde de aandrang van Bayern een doelpunt op. Pavard bracht de bal laag voor het doel, vanuit waar Kingsley Coman een mislukte poging leek te doen. De bal kwam bij de tweede paal bij Serge Gnabry terecht, die op zijn beurt Lewandowski aan het werk zette. Van dichtbij maakte de Pool het karwei af: 0-1.

Ah-Ahly werd ook na de treffer vrijwel voortdurend onder grote druk gezet, maar de Egyptische ploeg slaagde er vrij goed in om grote kansen voor Bayern te voorkomen. Acht minuten voor rust kreeg Lewandowski nog wel een nieuwe mogelijkheid. De centrumspits kreeg een breedtepass van de opgestoomde Joshua Kimmich en wipte de bal over de snel uitgekomen doelman Mohamed El Shenawy, maar de poging was te hoog om het doel te treffen.

Hoewel de Egyptenaren dapper aan de tweede helft begonnen, was het toch Bayern dat na rust de eerste grote mogelijkheid kreeg. Uit een corner van Kimmich knikte Thomas Müller gevaarlijk richting de bovenhoek, maar doelman Mohamed El Shenawy hield zijn ploeg met een katachtige redding op de been. Ook Eric Maxim Choupo-Moting deed een kwartier voor tijd nog een duit in het zakje met een kopbal; het was echter opnieuw de sluitpost van Al-Ahly die een tegentreffer voorkwam.

Vijf minuten voor het eindsignaal vond de ploeg van Flick de tweede en beslissende treffer alsnog. De inmiddels ingevallen Leroy Sané haalde de achterlijn en leverde een voorzet op maat af bij de vrijgelaten Lewandowski, die ter hoogte van de vijfmeterlijn de eindstand op het scorebord zette met een kopbal: 0-2. De wedstrijd werd gespeeld in het Ahmed bin Ali Stadium in Qatar, onder toeziend oog van ongeveer achtduizend supporters.