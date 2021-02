Extreem winterweer zit ook Jong Ajax en SC Cambuur in de weg

Maandag, 8 februari 2021 om 11:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:59

Het strenge winterweer in Nederland zorgt wederom voor afgelastingen. De KNVB meldt maandagochtend namelijk dat SC Cambuur, koploper in de Keuken Kampioen Divisie, vanwege de weersomstandigheden maandagavond niet in actie kan komen tegen Jong Ajax. Ook de ontmoeting tussen Jong FC Utrecht en FC Dordrecht is van de agenda gehaald. Voor beide wedstrijden gaat de KNVB op zoek naar een nieuwe datum.

"Door de sneeuwval en de vorst van de afgelopen dagen zijn de velden onbespeelbaar", zo laat de voetbalbond weten in de verklaring. In de Keuken Kampioen Divisie werd zondag vanwege de hevige sneeuwval in Nederland ook al een streep gezet door de wedstrijden Helmond Sport - Almere City FC en Telstar - NAC Breda. Ook voor deze wedstrijden prikt de KNVB op korte termijn een nieuwe speeldatum. In de 23ste speelronde van dit seizoen konden de duels die voor afgelopen vrijdag en zaterdag op het programma stonden nog wél worden afgewerkt.

De Keuken Kampioen Divisiewedstrijden Jong FC Utrecht – FC Dordrecht en Jong Ajax – Cambuur van maandag 8 februari gaan niet door. https://t.co/9RlrXyq1LK — KNVB (@KNVB) February 8, 2021

Het KNMI heeft vanaf maandagmiddag voor het hele land code geel afgekondigd voor gladheid door sneeuwresten. Het koude weer houdt voorlopig nog even aan, waardoor het niet ondenkbaar is dat er volgende week opnieuw duels zullen worden afgelast. In de Eredivisie werd zondag ook geen enkele wedstrijd gespeeld. De KNVB had zaterdag al aangekondigd dat het gezien de verwachte sneeuwval onverantwoord was om de wedstrijden doorgang te laten vinden.

Over de duels in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker is nog geen definitief besluit genomen door de KNVB. Vitesse gaat dinsdagavond op bezoek bij Excelsior, terwijl Ajax een dag later in de Johan Cruijff ArenA bezoekt krijgt van PSV. Diezelfde avond staan NEC en VVV-Venlo tegenover elkaar. Het laatste duels in de kwartfinale staat voor donderdag op het programma, als sc Heerenveen het opneemt tegen Feyenoord.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.