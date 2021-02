‘Liverpool liep in laatste dagen van transferwindow blauwtje in Barcelona’

Liverpool slaagde er afgelopen maand in om met Ozan Kabak en Ben Davies twee nieuwe centrumverdedigers aan de selectie toe te voegen. The Athletic weet echter te melden dat Michael Edwards, director of football bij de regerend kampioen van Engeland, Samuel Umtiti hoger op zijn verlanglijstje had staan. Barcelona wilde hem wel verkopen, maar de Franse verdediger weigerde zelf een overstap naar Engeland.

Door de blessures van Virgil van Dijk, Joe Gomez én Joël Matip, was het geen geheim dat Liverpool in de winterse transferwindow een centrumverdediger aan de selectie wilde toevoegen. The Reds slaagden er echter pas in het slot van de transferperiode in om toe te slaan op de transfermarkt. De twintigjarige Kabak wordt tot het einde van het seizoen met een optie tot koop ter waarde van dertig miljoen euro gehuurd van Schalke 04. De vijf jaar oudere Davies kwam voor een kleine twee miljoen euro over van Preston North End.

Edwards zou eigenlijk de pijlen gericht hebben op iemand anders, want Liverpool nam aanvankelijk contact op met Umtiti. Het in financieel zwaar weer verkerende Barcelona had de Franse verdediger graag van de hand willen doen, maar hij heeft zelf een overstap naar Engeland afgewezen. Umtiti wilde niet midden in het seizoen van club wisselen en is van plan om aan het einde van deze jaargang een plan voor de lange termijn te maken. Het contract van de 27-jarige verdediger loopt nog door tot medio 2023.

Umtiti had in de laatste vier wedstrijden van Barcelona een basisplaats naast Ronald Araújo in het hart van de defensie, waardoor landgenoot Clément Lenglet na een schorsing nog niet is teruggekeerd in het elftal van trainer Ronald Koeman. De Catalanen namen de 31-voudig Frans international in de zomer van 2016 voor 25 miljoen euro over van Olympique Lyon. Mede door verschillende blessures is Umtiti nooit helemaal uitgegroeid tot een onbetwist basisspeler.