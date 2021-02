Heracles Almelo stuit opmars van Fortuna met zeldzame overwinning

Vrijdag, 5 februari 2021 om 21:53 • Laatste update: 21:58

Heracles Almelo heeft vrijdagavond een minimale zege geboekt in de Eredivisie. In het duel met Fortuna Sittard, dat niet uitblonk in schoonheid, zorgde Rai Vloet zeven minuten voor rust voor de voorsprong, die in de tweede helft niet meer uit handen gegeven werd: 0-1. Het was voor Heracles de eerste zege in Sittard sinds 11 februari 2005, toen de Almeloërs met 0-3 te sterk waren. Dankzij de driepunter bezet de ploeg van Frank Wormuth nu met 28 punten de negende positie van de ranglijst; Fortuna, dat de voorgaande twee duels had gewonnen blijft met drie punten minder steken op plek elf.

De eerste helft werd niet bepaald gekenmerkt door uitstekend voetbal, daar beide teams zich erg afwachtend opstelden. Grote kansen werden er nauwelijks gecreëerd: het schaarse aantal gebeurtenissen bestond tot tien minuten voor rust uit een corner voor Fortuna Sittard en een over het doel gemikte vrije trap van George Cox. De eerste serieuze doelpoging van de wedstrijd kwam van de voet van Ben Rienstra, die na een combinatie met Lisandro Semedo rakelings naast schoot.

Heracles was een groot deel van de eerste helft volkomen onzichtbaar, maar het kwam toch aan de leiding. Het was Rai Vloet die in de 38ste minuut zijn negende treffer van het seizoen aantekende. Hij schoot van dichtbij binnen uit een voorzet van Luca de la Torre, die de bal in het zestienmetergebied ontving na goed voorbereidend werk van Ismail Azzaoui. Enkele minuten later kregen de bezoekers zelfs de mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar doelman Yanick van Osch bracht redding op een inzet van Delano Burgzorg.

In het tweede bedrijf ging Fortuna nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar tot tweemaal toe was het doelman Janis Blaswich die een Limburgse treffer in de weg stond. Eerst sloeg hij een poging van Mats Seuntjens met de vuisten weg, vervolgens stond de sluitpost op de juist plek om een treffer van Rienstra te voorkomen. Aan de andere kant ontstond er halverwege de tweede helft een kans voor Burgzorg, maar wederom was het Van Osch die zijn ploeg in de wedstrijd hield. Een kwartier voor tijd kwam Sebastian Polter nog dicht bij de gelijkmaker, maar hij trof met een harde volley de lat.