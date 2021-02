Door Ajax ingebracht model aan de basis van metamorfose Champions League

Vrijdag, 5 februari 2021 om 09:05 • Yanick Vos • Laatste update: 09:34

De opzet van de Champions League gaat na 2024 veranderen, alleen is het de grote vraag op welke manier dat gebeurt. Een door Ajax ingebracht plan lijkt de grootste kans van slagen te hebben, zo constateren diverse media. De plannen lekten vorige maand al uit in de New York Times. Wanneer deze plannen daadwerkelijk doorgevoerd worden, zal de kloof tussen arm en rijk nog groter worden. De verwachting is namelijk dat kwalificatie voor de Champions League voor de Nederlandse deelnemer garant staat voor een bedrag van tussen de zeventig en negentig miljoen euro.

Het huidige concept van de Champions League ligt vast tot en met het seizoen 2023/24. De 32 deelnemende clubs zijn onderverdeeld in 8 poules van 4 clubs, waarvan uiteindelijk 16 clubs zich plaatsen voor de knock-outfase. De UEFA wil deze opzet gaan veranderen en de afgelopen weken zijn de signalen steeds duidelijker geworden welke kant de bond op wil. Een model dat niet door Ajax is verzonnen, maar wel door de Amsterdamse club is ingebracht, lijkt de beste kans van slagen te hebben.

Meer spanning, hogere inkomsten

De UEFA wil met een nieuwe opzet de amusementswaarde van de Champions League verhogen. Vrijdag belegt de Europese voetbalbond een digitale vergadering met de vertegenwoordigers van de topcompetities. De bond wil een einde maken aan groepswedstrijden die niet meer van belang zijn, zoals met de huidige opzet regelmatig voorkomt. In sommige gevallen zijn clubs al na vier of vijf groepswedstrijden geplaatst voor de knock-outfase, waardoor de interesse voor de laatste groepsduels afneemt. Met de nieuwe opzet rekent de UEFA op meer spanning, belangstelling en inkomsten.

Het idee is simpel: de clubs die zich hebben geplaatst voor de hoofdfase van het toernooi worden niet meer onderverdeeld in verschillende poules, maar komen allemaal bij elkaar in één poule terecht. Overigens is het goed mogelijk dat het toernooi wordt uitgebreid van 32 naar 36 clubs. In de poule speelt een club tegen in totaal tien verschillende tegenstanders. Wie tegen wie komt te spelen zal worden bepaald via een loting waarin de coëfficiëntenranglijst een rol zal spelen. Alle clubs krijgen tien verschillende tegenstanders. Van een dubbele ontmoeting met een uit- en thuiswedstrijd wordt dus afgestapt.

De clubs komen elkaar in de groepsfase niet allemaal tegen en treffen uit en thuis andere clubs. Na tien speelronden is de einstand bekend. De nummers een tot en met acht plaatsen zich voor de knock-outfase. De nummers 9 tot en met 24 krijgen via play-offs de kans om de overige 8 tickets voor de volgende ronde te bemachtigen. Op deze manier blijft het tot aan de laatste speeldag spannend welke teams zich plaatsen voor de volgende ronde. De knock-outfase zal volgens een schema verlopen dat gebruikt wordt bij tennis. De nummer één komt in actie tegen de nummer zestien, de nummer twee tegen de nummer vijftien, de nummer drie tegen de nummer veertien, en zo verder. Clubs die na acht of negen wedstrijden al geplaatst zijn voor de knock-outfase, blijven op deze manier gemotiveerd om goed te blijven presteren.

Van 125 naar 225 wedstrijden

Waar in een Champions League-seizoen met de huidige opzet 125 wedstrijden worden afgewerkt, krijgt de beoogde opzet me 36 clubs in totaal 225 wedstrijden. Door het drukkere schema komt mogelijk het programma van de Europese competities in het gedrang. Hoe dat er precies uit gaat zien is onbekend, maar wellicht wordt de Champions League in de toekomst in het weekend afgewerkt. De laatste jaren was er al een lichte verschuiving zichtbaar, daar de Champions League-finale al verschoven is van woensdagavond naar zaterdagavond. Door de extra wedstrijden wordt het toernooi meer waard, want de verwachting is dat de omzet groeit van drie naar vijf miljard euro. Dit betekent automatisch dat er voor de clubs meer te verdienen is. Waar de Nederlandse deelnemer de afgelopen jaren verzekerd was van een bedrag van ongeveer veertig miljoen euro, wordt dat bedrag met de nieuwe opzet verdubbeld. “Tussen de 70 en 90 miljoen euro”, zegt Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV tegenover het NRC.

Bij de nieuwe opzet, die vastgelegd gaat worden tot medio 2030, vreest hij voor een nog groter gat tussen de Nederlandse top met de rest van de competitie. Hij wijst naar de mediagelden van tachtig miljoen euro die de clubs uit de Eredivisie jaarlijks onderling verdelen. Bij kwalificatie voor de Champions League harkt de Nederlandse kampioen dat bedrag in een keer binnen. “Als drie keer achter elkaar dezelfde club zich plaatst, trek je de Eredivisie totaal uit elkaar”, aldus De Jong, die tevens vreest voor de waarde van de Eredivisie. Hij verwacht dat de groei van de Champions League ten koste gaat van de nationale competities. Dat kan volgens hem zeker van invloed zijn op de onderhandelingen voor het televisiecontract van de Eredivisie met ESPN. De huidige verbintenis loopt af in 2025.

Verdeling tickets

Hoe de verdeling van de tickets voor de Champions League eruit komt te zien is nog niet bekend. Alles wijst erop dat Engeland, Spanje, Duitsland en Italië minimaal vier tickets behouden en dat Frankrijk er een extra krijgt en daarmee op drie komt. Het is allesbehalve zeker dat de overige drie tickets naar kleinere Europese competities gaan. Naar verluidt overweegt de UEFA om de toegangsbewijzen uit te delen aan clubs uit de grootste competities om de waarde van het toernooi op te schroeven. Wat in ieder geval zeker is, is dat de opzet van de Champions League er na 2024 anders uit zal zien. De Europese topclubs hebben behoefte aan meer internationale topwedstrijden, waardoor het huidige format binnenkort verleden tijd is.