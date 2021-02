OM legt 21-jarige MVV-supporter straf op na racistische uitlatingen

Woensdag, 3 februari 2021 om 14:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:42

Het Openbaar Ministerie in Limburg heeft een 21-jarige man uit Maastricht een geldboete opgelegd van 350 euro vanwege racistische uitlatingen aan het adres van Issa Kallon. Dat gebeurde in september vorig jaar, toen Kallon met SC Cambuur de uitwedstrijd speelde tegen MVV Maastricht. Het duel werd door de Leeuwarders met 1-7 gewonnen, maar na afloop ging het met name over de racistische spreekkoren die vanaf de Limburgse tribune kwamen.

Cambuur-trainer Henk de Jong besloot, in overleg met zijn spelersgroep, ‘gewoon’ door te spelen op de bewuste avond in september. MVV gaf na afloop van het duel aan dat er geen sprake zou zijn geweest van racistische spreekkoren. De huidige nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie stelde na eigen onderzoek dat er één supporter was geweest die iets had geroepen richting Kallon. De beelden van dat incident zijn destijds door MVV naar de KNVB gestuurd, waarna de voetbalbond de zaak heeft onderzocht in samenspraak met het OM.

“Het Openbaar Ministerie keurt dergelijk gedrag ten zeerste af”, valt te lezen in een officiële verklaring op de website van het Openbaar Ministerie. “De uitlatingen zijn discriminerend en beledigend en horen absoluut niet thuis in de sport. De verdachte ziet in dat zijn uitspraken racistisch zijn en heeft tijdens het verhoor zijn excuses aangeboden.” Doordat de camera's in de nok van de tribunes zijn bevestigd bij MVV, is nooit vast komen te staan wat de man in kwestie exact geroepen heeft. Algemeen directeur Erik Noor van MVV sprak zich eerder al uit over het incident en alle vormen van racisme. “Dat hoort niet thuis in ons stadion en dat past ook niet bij onze club“, zei Noor.

Het was niet de eerste keer dat een club uit de Keuken Kampioen Divisie negatief in het daglicht kwam na racistische uitlatingen van supporters. In 2019 liep Ahmad Mendes Moreira van Excelsior woedend van het veld nadat hij door supporters van FC Den Bosch racistisch was bejegend. Sindsdien is racisme in het voetbal weer een actueel thema. In februari vorig jaar werd het actieplan ’Ons voetbal is van iedereen’ gepresenteerd. Het kabinet stelt de komende drie jaar veertien miljoen euro beschikbaar om racisme en discriminatie in de voetbalsport aan te pakken.