Buffon en Ronaldo zorgen voor klassenverschil tussen Inter en Juventus

Dinsdag, 2 februari 2021 om 22:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:47

Juventus heeft dinsdagavond een belangrijke stap richting de finale van de Coppa Italia gezet. Het team van Andrea Pirlo was in de eerste halve finale van het Italiaanse bekertoernooi net te sterk voor Internazionale, dat zestien dagen geleden in de Serie A in eigen huis nog met 2-0 had gewonnen. De ploeg van Antonio Conte ging dinsdag echter met 1-2 onderuit. Dat was ook meteen de eerste nederlaag van Inter na bijna een maand tijd, na een reeks van vier zeges en twee remises.

Na nog geen negen minuten spelen lag de bal al achter Gianluigi Buffon. Inter, waar Romelu Lukaku en Achraf Hakimi door een schorsing afwezig waren, brak goed uit na een lange bal van Arturo Vidal en de defensie van Juventus zag er daarna niet piekfijn uit. Nicolò Barella kon ongehinderd vanaf rechts voorzetten, waarna Lautaro Martinez in het strafschopgebied attenter was dan Matthijs de Ligt en hij de bal onder Buffon kon werken: 0-1.

Een kwartier later poetste Juventus de achterstand weg, al moest de VAR er wel aan te pas komen. De voorzet van Federico Bernardeschi vanaf links was volledig verkeerd, maar Juan Cuadrado claimde een penalty na een duel met Ashley Young. Het minimale contact, overigens van beide kanten, resulteerde uiteindelijk toch in een strafschop. Doelman Samir Handanovic was kansloos op de harde trap van Ronaldo in het dak van het doel: 1-1.

Cristiano Ronaldo kantelt de bekertopper tegen Internazionale met 2 goals in 9 minuten! ???? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 2 februari 2021

Juventus, waar Paulo Dybala en Aaron Ramsey door blessureleed ontbraken, kreeg de 1-2 tien minuten voor rust op een presenteerblaadje aangeboden. Na een terugspeelbal van Stefan de Vrij was er nog niets aan de hand, maar Alessandro Bastoni en de uitgekomen Handanovic communiceerden vervolgens niet met elkaar. De toegesnelde Ronaldo ontfutselde de verdediger de bal en schoof het leer via de rechterpaal in het lege doel.

Ook de tweede helft was vrij rommelig door de nodige overtredingen, maar Inter voerde de boventoon. Buffon verwerkte een afstandsschot van Young en zag hoe Merih Demiral na nog geen uur spelen een bal van Alexis Sánchez in de doelmond keerde toen hij zelf al door de Chileen was gepasseerd. Inter bleef druk zetten, zag hoe De Ligt een gevaarlijk schot van Sánchez blokkeerde en na 69 minuten was het de 43-jarige Buffon die la Vecchia Signora op de been hield.

Na goed voorbereidend werk van Sánchez schitterde Buffon door een schot van Matteo Darmian te keren. Ook in het restant van de wedstrijd slaagde Inter er niet in om een nederlaag te voorkomen. Pogingen van Barella en Martínez gingen naast het doel van Buffon, die ook goed reageerde op een schot van Christian Eriksen. Het weerzien tussen Inter en Juventus vindt over exact een week plaats in Turijn.