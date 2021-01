Zeljko Petrovic haalt uit: ‘Ik ga ze maandag bellen dat ze moeten oprotten’

Zondag, 31 januari 2021 om 21:20 • Daniel Cabot Kerkdijk

Willem II boekte zondag een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie in de Eredivisie. De Tilburgers rekenden bij het debuut van trainer Zeljko Petrovic af met hekkensluiter FC Emmen: 2-0. Na afloop viel de nieuwe trainer van de Tilburgers vooral op door enkele pittige uitspraken richting de CBV. De vakvereniging Coaches Betaald Voetbal vroeg aan Petrovic of alles netjes was afgehandeld met Adrie Koster.

Koster werd afgelopen week verantwoordelijk gehouden voor de sportieve malaise van Willem II en kreeg het te horen dat hij moest wijken. De clubleiding betreurde het gedwongen vertrek van de man die Willem II in het vorige, gestopte, seizoen naar de vijfde plaats leidde. “Als ik eerlijk ben, vind ik het ook jammer dat Koster weg is. Omdat ik Adrie een geweldig persoon vind. We hebben samengewerkt bij RKC en kennen elkaar al jarenlang”, vertelde Petrovic aan Voetbal International.

“Waar ik wel moeite mee heb”, vervolgde Petrovic. “Mensen van het CBV belden mij en vroegen of het netjes is afgehandeld. Maar dat was mijn eerste vraag hier. Ik ga ze maandag bellen dat ze nooit meer twijfelen aan mijn loyaliteit richting collega's en dat ze moeten oprotten. Zij weten wie ik ben, ik vraag altijd of het netjes is geregeld met mijn collega.”

Op het vertoonde spel had Petrovic zondag heel wat aan te merken, maar hij was bovenal blij met de winst op FC Emmen. Het was de eerste zege in de Eredivisie sinds 21 november. “Als we op deze wijze blijven spelen, gaan we het zeker niet redden, daar moet ik eerlijk over zijn”, zei Petrovic. “We moeten echt beter gaan voetballen. Maar deze zege is wel een belangrijke opsteker voor ons."

"Ik heb er vertrouwen in dat we in de Eredivisie blijven. Anders was ik lekker als tweede man bij Feyenoord op de bank blijven zitten. Linksom of rechtsom, het gaat gebeuren. We gaan er alles aan doen om deze prachtige club in de Eredivisie te houden."

Willem II heeft nu een gat van zeven punten geslagen met FC Emmen, dat onderaan staat en nog altijd wacht op de eerste zege. Willem II klom van de zeventiende naar de zestiende plaats en heeft nu één punt meer dan ADO Den Haag. De club uit de Hofstad komt zondag op bezoek in Tilburg.