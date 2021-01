PEC doet zaken met FC Groningen na plotseling vertrek van Zetterer

Zondag, 31 januari 2021 om 20:50 • Daniel Cabot Kerkdijk

PEC Zwolle heeft het vertrek van Michael Zetterer opgevangen door Nigel Bertrams aan te trekken, zo meldt de Stentor zondag. De 28-jarige keeper komt over van FC Groningen, waar Bertrams reserve was achter Sergio Padt. Bertrams ondertekent in Zwolle een contract tot het einde van het seizoen, met een optie op nog een jaar.

PEC Zwolle moest zaterdag afscheid nemen van Zetterer, de eerste keus onder de lat. De Duitser werd dit seizoen gehuurd van Werder Bremen, dat gebruikmaakte van de clausule om de doelman tegen een vergoeding eerder terug te halen. “Het voelt wat apart om midden in het seizoen te vertrekken”, zei Zetterer. “Mijn tijd in Zwolle is goed geweest voor mijn ontwikkeling als speler en persoon.”

Met het aantrekken van Bertrams beschikt PEC weer over drie doelmannen. Naast de 25-jarige Mous, die zaterdagavond in het competitieduel tegen FC Utrecht (3-3) in de basis begon, heeft John Stegeman ook nog de 23-jarige Mike Hauptmeijer tot zijn beschikking.

Bertrams genoot zijn jeugdopleiding bij PSV, de club waar hij zich op zevenjarige leeftijd aanmeldde en waar hij in oktober 2013 in de TOTO KNVB Beker tegen Roda JC Kerkrade (1-3 verlies) zijn debuut maakte. Het bleef bij één optreden, naast negentienduels voor Jong PSV. Daarna stond hij ook op de loonlijst van Willem II, NAC Breda, De Graafschap, MVV en het Deense FC Nordsjaelland.